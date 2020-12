Wie der TVS Garbecker Grundschüler beschenkte

Garbeck. TV Sauerlandia Garbeck muss dieses Jahr wegen Corona auf seinen Weihnachtsmarkt verzichten. Für Grundschüler im Dorf gab’s trotzdem etwas Schönes.

Masken statt Mützen: Am dritten Advent wäre, wie jedes Jahr, der Termin für den kleinen aber feinen Garbecker Weihnachtsmarkt gewesen. Klassiker waren bisher die jährlich anders gestalteten Weihnachtsmützen. Leider musste auch diese Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie vom Veranstalter TV Sauerlandia Garbeck abgesagt werden. Um an der Tradition eines weihnachtlichen Schmuckstückes festzuhalten, das in Garbeck seit vielen Jahren die Nikolausmütze ist, überraschten Reiner Priggel und Ulla Busche vom TV Sauerlandia Garbeck die Garbecker Grundschule mit einem Weihnachtsmann-Mundschutz für Schüler und Lehrerkollegium. „Wenn die Schüler, von denen die meisten in unseren Sport-Gruppen aktiv sind, wegen Corona schon nicht zu uns kommen dürfen, kommt der TVS halt in dieser Form zu ihnen!“ freut sich TVS-Chef Reiner Priggel, der die Masken an die Leiterin der Garbecker Grundschule Heilige Drei Könige, Dorothe Kneer, passend zum Nikolaustag überreichte.