Wie Goldbäckerei Grote Nachwuchs auf den Geschmack bringt

Balve/Langenholthausen. Die Goldbäckerei Grote sucht Fachkräfte von morgen selbst. Eigene Azubi-Aktionen helfen, in Balve, Neuenrade, Sundern. Was läuft, wie es läuft.

Goldbäcker Charly Grote ist immer auf der Suche nach neuen Nachwuchskräften für sein Unternehmen. Statt dabei nur auf Anfragen von Bewerbern zu warten, machte sich das ganze Team auf, um nach neuen Möglichkeiten zu suchen, Auszubildende der Zukunft zu suchen. Dabei kam ihnen die pfiffige Idee, selber aktiv zu werden und in verschiedenen Filialen eine eigene Ausbildungsbörse zu veranstalten. Den Start machte dabei das City Café in Balve, wo die Westfalenpost die Gunst der Stunde nutzte, um sich ein Bild von dieser Aktion zu machen.

Adelgunde Buchgeister (rechts) und eine interessierte Schülerin beim Erkennen von einzelnen Getreidesorten. Foto: Sven Paul / WP

„Wir sind ja viel an öffentlichen Azubi-Messen vertreten“, erzählte Adelgunde Buchgeister, Ausbildungschefin neben Julia Thunecke. „Carl Grote hat dann die Idee mitgebracht, selber eine solche Messe bei uns in verschiedenen Filialen zu veranstalten. Das haben wir dann alle zusammen so ausgearbeitet, dass Schüler bei uns sehen können, was es in diesen Berufen bei uns zu entdecken gibt.“

An vier Stationen konnte man sich bei dieser ersten Aktion ein genaues Bild von der Arbeit von Bäckern, Konditoren oder dem Bäckereifachverkauf machen. Interessenten durften selbst Backwaren oder Pralinen herstellen. Ihnen wurde aber auch die Bestimmung von allerlei Körnern und Saaten an praktischen Beispielen bestens vermittelt.

Für den süßen Zahn: Hier werden süße Pralinen hergestellt. Foto: Sven Paul / WP

„Gerade wir im Verkauf müssen uns ja bestens mit den einzelnen Zutaten eines Produktes auskennen, um unsere Kunden bei Problemen mit Nahrungsmitteln und Allergien bestens beraten zu können, was sie essen können und was nicht. Wir müssen uns sehr gut mit Ernährungslehre auskennen. Wenn zum Beispiel jemand Diabetiker ist, müssen wir ja wissen, was wir ihm verkaufen können. Auch bei Laktoseintoleranz ist dieses Wissen sehr wichtig. Wir möchten unseren Kunden ja nicht das Falsche anbieten, was eventuell zu körperlichen Problemen führen kann. Da ist ein gutes Wissen in diesem Bereich für alle im Verkauf die Grundlage.“

Aber auch Praktisches war bei dieser Aktion gefragt. „Die Schüler können selber Backwaren aus Hefeteig herstellen oder sich bei der Herstellung von Pralinen ausprobieren. Wir informieren dann auch sehr gerne darüber, was in diesen Berufen wichtig ist. Da geht es oft um Fragen: Wo ist die Berufsschule, was verdient man in diesem Beruf, und wie sind die Arbeitszeiten? Da beraten wir alle Interessenten sehr gerne und ausführlich. Wir wollen vermitteln, wie vielseitig doch diese Berufe im ehrlichen Handwerk und Verkauf sind und welche Aufstiegsmöglichkeiten es bei uns gibt.“

Ganz bewusst wurden die Börsen auf schulfreie Tage gelegt, um so vielen Schülern die Möglichkeit zu geben, an der Aktion teilzunehmen. „Nachwuchs ist bei der Goldbäckerei Grote immer gesucht und willkommen“, hieß es. Der Betrieb bietet sogar einen sogenannten Benefit: ein geldwerten Vorteil. Auszubildende können in eigenen kleinen Dienstwohnungen in Langenholthausen übernachten. „Das ist ein Vorteil für Azubis, die von weiter wegkommen, trotzdem in Langenholthausen ihre Ausbildung zu machen. Da wir ja nicht gerade in einer Region leben, wo der öffentliche Nahverkehr gut ausgebaut ist, kann dieses Angebot helfen.“

Auf der Suche nach Nachwuchskräften Foto: Sven Paul / WP

Die Sache mit dem Azubi-Stammtisch: Einmal im Monat bietet das Unternehmen seinen Auszubildenden die Möglichkeit, sich bei einem Stammtisch in Langenholthausen sich gegenseitig auszutauschen. Dazu Buchgeister: „Da treffen sich immer viel Azubis aller Bereiche. Das ist immer sehr hilfreich, um sich auszutauschen. Das kann man sich zum Beispiel zusammen auf Prüfungen vorbereiten oder einfach seine Erfahrungen in der Ausbildung austauschen. Es hilft auch den jeweiligen Berufsgruppen, einen Einblick in die anderen Sparten zu bekommen. Gerade für uns aus dem Verkauf ist dieses sehr hilfreich, weil zum Beispiel die Bäcker oft Informationen haben, die wir ja nicht alltäglich erleben und aber im Verkauf helfen können. Im Gegenzug können die Bäcker von uns erfahren, wie manche Produkte beim Kunden direkt ankommen und in welchen Mengen wir manche Produkte verkaufen. Dieser gegenseitige Austausch ist für die Auszubildenden aber auch den Ausbildern von hoher Bedeutung und stärkt die Zusammenarbeit.“

Die Goldbäckerei Grote richtet in der Region Azubi-Messen aus. Im City-Café in Balve fand am Freitag, 19. Mai, der Auftakt statt. Die zweite Veranstaltung wird im Hagebau in Neuenrade ausgerichtet. Der Termin steht: Freitag, 9. Juni, 10 bis 16 Uhr. Die dritte Infoveranstaltung ist im „Heimathafen“ am Sorpesee geplant – und zwar am Mittwoch, 21. Juni, ebenfalls von 10 bis 16 Uhr. Die Grote-Ausbildungskoordinatorinnen Julia Thunecke (Telefon 0159-08129415) und Adelgunde Buchgeister (Telefon 0175-1161420) organisieren die Messen.

