Wie sich Alcar für Hospiz Balthasar in Olpe engagiert

Balve/Neuenrade. Alcar spendet fürs Hospiz Balthasar. Das Engagement des Neuenrader Unternehmens soll fortgesetzt werden.

Die Alcar Produktions GmbH in Küntrop zeigt ihr Engagement für gemeinnützige Zwecke, indem sie dem Kinder- und Jugendhospiz Balthasar 2500 Euro spendet. Das Spendengeld wurde nach Angaben des Unternehmens von engagierten Mitarbeitern beim Sommerfest gesammelt – bei einer Tombola, durch den Verkauf von selbstgemalten Bildern der Ehefrau eines Mitarbeiters sowie durch die Unternehmensleitung. Das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in Olpe ist eine Herberge am Lebensweg von Familien mit schwerkranken Kindern. Geschäftsführer Carsten Hellwig ist das soziale Engagement von Unternehmen und Belegschaft wichtig. Alcar hat bereits zum zweiten Mal für das Hospiz Spenden gesammelt. Die Geschäftsführung will nun auch Spendenboxen im Betrieb aufstellen. Carsten Hellwig will damit einen Beitrag leisten, um den Personalnotstand in der Pflege im Hospiz ein wenig zu lindern.

Im Team des Unternehmens sind auch Balverinnen und Balver.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve