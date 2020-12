Wie Vorschulkinder Frauenhilfe Lächeln ins Gesicht zaubern

Kinder basteln für Senioren: Als Dank überreichte Klaudia Botschar von der Frauenhilfe (rechts) einen Korb mit Leckereien an die Leiterin des Evangelischen Kindergartens in Balve, Antje Sanden.

Balve. Mädchen und Jungen des Evangelischen Kindergartens denken an Senioren. Was die Kleinen für die Älteren gemacht haben.

Im Evangelischen Kindergarten „Arche Noah“ in Balve wurde eifrig gemalt, geschnitten, geklebt. Denn die Kinder hatten sich vorgenommen, Seniorinnen der Evangelischen Frauenhilfe Balve mit einem Geschenk zu überraschen. Besonders die Kinder, die bald in die Schule kommen, waren geschickt dabei. In Kürze werden ihre Adventsbasteleien von der Leiterin der Frauenhilfe, Klaudia Botschar, und den Bezirksfrauen an Frauenhilfsmitglieder in Stadt und Dorf verteilt.

Es gehe nur nach und nach, denn ein „Haustür-Plausch“ soll auch dabei sein, wenn es möglich ist, teilte Pfarrerin Antje Kastens mit. Dann hängen die Schmuckstücke in der Wohnung oder an einem Fenster und erinnern daran, dass in der evangelischen Kirchengemeinde Junge an Ältere denken und keinen alleine lassen.

„Freude verschenken“, so kommentierte die Kindergartenleiterin Anja Sanden die Bastelaktion, „macht doch selber Freude.“ Nun wurde sie auch überrascht: Als Dankeschön brachte Klaudia Botschar einen ganzen Korb voller Leckereien zum Kindergarten in die St. Johannesstraße. Pfarrerin Kastens: „Vermutlich sind die großen Keksteller in beiden Kindergartengruppen jetzt schon ratzeputz leergefuttert.“