Wildblumen, Sumpf, Schwalbenhaus: Balves Kirchpark blüht auf

Balve. Balves neuer Kirchpark in der Stadtmitte ist am Donnerstagvormittag eingeweiht worden. Zusammenarbeit von Kirchengemeinde St. Blasius und Stadt Balve hat die Umsetzung des Plans möglich gemacht – und Förderung durch Programme von Bund und Land. Der Name der neuen Grünfläche steht noch nicht fest. Bürgermeister Hubertus Mühling nannte sie neutral „Park an der Kirche“.

Das Interesse daran ist groß. Der Verwaltungschef hat Hartmut Scharf vom Bauamt mitgebracht. Der Kirchenvorstand ist gleich mit mehreren Personen vertreten, vorne weg der Geschäftsführende Vorsitzende Thomas Gemke. Hermann Krekeler vertritt die Kolpingsfamilie. Dazu kommt der Vorsitzende der Heimwacht, Peter Glasmacher. Der Verein „Hönnetal im Wandel“ ist durch Otmar Hermanns vertreten. Volker Finger vom gleichnamigen Planungsbüro hat die Eröffnung zur Chefsache gemacht. Martin Reil hat die Fläche gestaltet. Sogar drei Senioren aus dem Umfeld hören zu.

Nur das ausführende Bauunternehmen lässt sich entschuldigen. Das Planungsbüro Finger bescheinigt den Garten- und Landschaftsbaubetrieb Schauerte & Schmidt aus Schmallenberg gute Arbeit – wie bereits zuvor bei der Umgestaltung des Dorfparks in Mellen. Warum, bitte, ist das Interesse an der Eröffnung des Parks so groß?

Bürgermeister Mühling gibt Antwort. Der Kirchpark zwischen der Pfarrkirche St. Blasius und dem Altenheim St. Johannes am Brucknerweg steht in einem größeren Zusammenhang. Balve ist seit Jahren dabei, die Innenstadt zu erneuern. Dem Umbau des Park ist die barrierefreie Neugestaltung des Arme-Sünder-Gässchens vorausgegangen. Es bietet Fußgängern die Möglichkeit, schnell, sicher und komfortabel von der Bogenstraße zur Kirche zu kommen, selbst mit Kinderwagen, Rollator oder Rollstuhl. Die Fußwege durch über das Gelände der Kirchengemeinde schließen die Lücke zwischen Innenstadt und Seniorenheim. Damit kommt die Stadt Balve vielfachem Bürgerwunsch nach. Welches Ziel verfolgt der neugestaltete Park?

Er dient nicht nur als Fußweg-Verbindung – er dient erklärtermaßen auch als Ruhezone. Die Gestaltung soll Menschen nützen und zugleich Flora und Fauna schützen. Dafür hat die Stadt Balve ein aufgeständertes Schwalbenhaus geordert, auch Fledermäuse fühlen sich dort wohl. Futter gibt’s für sie frei Haus – auf der Wildblumenwiese oder an Stauden entlang einer Mauer vor der Kirche. In Richtung Pfarrhaus wurde ein Holzstapel errichtet. Er ist mit einem Gitter gegen Unfug und Diebstahl geschützt. Die Holzscheite dienen – je nach Sichtweise – als Insektenhotel oder Büffet für hungrige Vögel.

„Es sieht ein bisschen unordentlich aus“, sagt Bürgermeister Mühling über die Wiese, „das ist aber gewollt. Wir wollen den ökologischen Touch nach vorne stellen.“ Das ist zu sehen, das ist zu riechen.

Kurz geschnittener Rasen war gestern. Längst blühen Wildblumen. Klatschmohn sorgt für rote Tupfer auf der vorwiegend grünen Wiese. Kamille verbreitet ihren aromatisch-gesundheitsfördernden Duft. Die Fläche soll nicht mehr so intensiv gepflegt werden wie ehedem. Lediglich Wegränder werden regelmäßig gemäht. Ansonsten soll der Bewuchs der Fläche nach dem Stand der Dinge zwei Mal im Jahr gestutzt werden.

Auf der naturnahen Wiese hat die Stadt Balve im ansteigenden Bereich in Richtung Brucknerweg heimische Obstbäume setzen lassen.

Zudem hat Balve seinem Sumpf wieder – zwar nicht im gastronomischen Sinne wie früher, dafür aber im Wortsinn. Die Murmke spendet jenseits von Trockenphasen Wasser. Hartmut Scharf lässt es sogar kurz sprudeln. Eine Pumpe mit Zeitschaltuhr macht’s möglich. Sie stammt vom ehemaligen Springbrunnen auf dem tiefsten Punkt des Parks. Das Gelände ist abgezäunt. Wie wird die Fläche entwässert?

Wiese nimmt Regenwasser auf

Wassergebundene Wegedecken leiten Niederschlagswasser ohne zusätzliche Kanäle direkt ins Grüne. Sitzmöglichkeiten sind reichlich vorhanden. Die Kolpingsfamilie spendet gar eine sogenannte Relaxbank aus dem Haus Paul Müller GmbH in Garbeck. Was kostet das Projekt?

Die Stadt Balve beziffert die Kosten auf rund 200.000 Euro. 126.000 Euro übernehmen Bund und Land. Die Kommune hat das Förderprogramm „Lebendige Zentren“ nutzen können. Einen Baustein der Maßnahme hat die Stadt komplett selbst bezahlt. Sie stemmt die Kosten in Höhe von 20.000 Euro für die acht Parkplätze am Brucknerweg.

