Polizei in Balve

Verkehr Winter fordert Tribut: Das ist in Balve passiert

Balve. Väterchen Frost sorgt für Frust: Der Winter fordert auf Balves Straßen Tribut. So sieht die Polizei-Bilanz aus.

Der für Dienstag befürchtete Wintereinbruch ist mit Verspätung gekommen. Witterungsbedingt verzeichnete die Polizei, wie so oft, am Morgen zahlreiche Unfälle im Stadtgebiet. Wie Polizeisprecher Lorenz Schlotmann der Westfalenpost am Mittag sagte, blieb es bei Blechschäden. Verletzte gab es nicht.

Der bisher schwerste Unfall ereignete sich am Morgen auf der Balver Straße 150 Meter von Mellens Ortseingang entfernt. Zwei Pkw kollidierten auf abschüssiger Straße. Ein Fahrzeug landete auf dem Dach. Der Sachschaden war so hoch und so schwerwiegend, dass beide Autos abgeschleppt werden mussten, wie Polizeisprecher Schlotmann betonte.

Zwei weitere Unfälle wurden in der Brauke in Garbeck aufgenommen.

Auf der B 515 im Hönnetal, Höhe Klusenstein, gerieten zwei Lastwagen aneinander: ein Fahrzeug der Firma Lobbe und ein blauer Sattelzug.

Glimpflich, mit geringem Schaden, ging ein Auffahrunfall auf der Hönnetalstraße (B 229) in Balve aus, Höhe des Kreisverkehrs an der Kormke. „Ob das witterungsbedingt war“, sagte Schlotmann, „wissen wir noch nicht.“

