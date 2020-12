Wo Buchgeschenke in Balve für lau zu haben sind

Balve. Buchgeschenke für lau - geht das? Ja, geht. Die Stadtbücherei hat sich eine pfiffige Aktion ausgedacht.

Die Stadtbücherei in Balve darf vorerst keine Medien verleihen – aber verschenken. Das Team um Büchereileiterin Steffie Friske hat aus der Not eine Tugend gemacht. Sie verschenken bestens erhaltene Medien, wie sie beim offiziellen Auftritt der Stadtbücherei in dem sozialen Netzwerk Instagram mitteilten. Zu finden sind die Stücke im öffentlichen Bücherschrank an der Hauptstraße. Der Appell des Büchereiteams an Interessierte: „Greift zu!“ So bietet der Bücherschrank, wie die nahe Geben-und-Nehmen-Hütte, Weihnachtsgeschenke, die viel Freude bringen und nichts kosten.