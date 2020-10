Die Polizei sucht Hinweise nach einem Fahrzeug-Aufbruch an der Kormke.

KRIMINALITÄT Wo in Balve ein Transporter aufgebrochen wurde, was fehlt

Balve. Ein Kleintransporter ist an der Kormke aufgebrochen worden. Was fehlt, was beschädigt wurde.

Werkzeugdiebstahl: Am Wochenende haben unbekannte Diebe nach Angaben der Polizei vom Mittwoch einen an der Kormke abgestellten Fiat Kleintransporter auf und der/die Diebe stahlen aus dem Fahrzeug eine Säge und einen Akkuschrauber. Dabei wurde das Schloss der Hecktür beschädigt. Die Höhe des Sachschadens wurde nicht angegeben. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Menden: Telefon 02373-9099-0.