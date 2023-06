Wo Schulbücher in Garbeck, Balve zu haben sind

Balve/Garbeck. Wo gibt es Schulbücher in Balve und Garbeck? Hier ist die Antwort zu finden.

Die Sommerferien haben kaum angefangen, da müssen Erziehungsberechtigte bereits ans nächste Schuljahr denken. Schulbücher für die Kinder müssen bestellt werden. „In der Bücherei Garbeck könnt Ihr eure Bestellungen abgeben“, sagt der Vorsitzende des Ortsausschusses Garbeck, Alexander Schulte. Möglich ist auch eine Bestellung per Mail:buecherei-garbeck@web.de. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erledigen das dann schnell und versandkostenfrei für euch. Mit jeder Bestellung werde die Katholische Öffentliche Bücherei Heilige Drei Könige Garbeck unterstützt. Das sorge dafür, dass die Bücherei ihren Bestand aktuell halten könne.

Schulbuchbestellungen sind auch in dem neuen Laden „Bücher, Tee und mehr“ an der Bogenstraße in Balve möglich, wie das Geschäft in dem sozialen Netzwerk Facebook mitteilte. Lieferungen erfolgen demnach „innerhalb von kürzester Zeit“. Das Geschäft „Bücher, Tee und mehr“ hat Mitte Mai eröffnet. Zuvor waren die Räume vom Tauchladen des Ehepaars Cay und Sigrid Schmidt genutzt worden.

