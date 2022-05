Wocklum: Damit hatte nicht mal Veranstalterin gerechnet

Über 60 Jahre nachdem er als Organist hier tätig war, griff Dr. Johannes Löhnert mal wieder in die Tasten der Orgel in der Wocklumer Schlosskapelle.

Wocklum. Die Schlossführung in Wocklum beschert einer Gruppe emotionale Momente. Selbst die Organisatorin war überrascht.

Ein emotionales Wiedersehen und vor allem Wiederhören: Dr. Johannes Löhnert und Dr. Bruno Löhnert aus Menden spielten einst die Orgel in der Wocklumer Schlosskapelle. Zur Führung mit Rudolf Rath waren sie wieder da. Ein überraschender Auftakt für weitere Veranstaltungen der Stadt.

Über 60 Jahre ist es her, dass seine Finger über diese Tasten geglitten sind. Er berichtet später selber mit Wehmut in der Stimme, dass die Gesundheit das Musizieren nicht mehr ganz so einfach macht, aber in diesem Moment an der Orgel in der Wocklumer Schlosskapelle fühlt es sich wieder so an wie als junger Mann. „Heilig, heilig, heilig“ spielt Dr. Johannes Löhnert den bekannten Choral von Franz Schubert: auswendig und einfühlsam.

Zwei Chirurgen und eine Leidenschaft

Die Führung durch Schloss Wocklum ist an diesem sonnigen Nachmittag nach etwas mehr als einer Stunde an ihrer letzten Station in der Kapelle, im ältestens Trakt dieses Baus, angekommen. Und es soll der emotionaler Höhepunkt werden. Von dem fast keiner der 20 Tage Teilnehmer vorher etwas weiß.

Auch nicht Anna Schulte, die für die Stadt Balve als Ausrichter dieser Veranstaltung mitgekommen ist. „Ich freue mich so über diese Überraschung“, erzählt sie später.

Die Führung durch Schloss Wocklum ist Auftakt eines städtischen Veranstaltungspakets. Aus Nachbarstädten sind Teilnehmer mitgekommen, aus Hemer und Neuenrade. Und ganz besondere Gäste aus Menden.

links nach rechts: Schlossführer Rudolf Rath, Dr. Bruno Löhnert und Dr. Johannes Löhnert vor der Orgel in der Schlosskapelle Wocklum, welche die Brüder beide vor vielen Jahren in den Gottesdiensten gespielt haben. Foto: Alexander Lück / WP

Dr. Johannes Löhnert stammt von dort; er lebt längst im Münsterland. Bevor er Chirurg wurde und immer wieder auch die Fußballprofis des FC Schalke 04 behandelte, entwickelte sich bei dem jungen Mann zunächst musikalische Leidenschaft. Gut ein Jahr erhielt er Orgelunterricht, als er 1954 im zarten Alter von 14 Jahren gefragt wurde, ob er nicht den Orgeldienst bei den Sonntagsgottesdiensten auf Schloss Wocklum übernehmen möchte. Die Stelle war vakant, auf Löhnert kam man aufgrund persönlicher Bindungen zur Familie von Landsberg-Velen, bekanntlich die Hausherren auf Schloss Wocklum. „Ich habe das Schloss besucht und die Orgel mal ausprobiert“, erzählt Dr. Johannes Löhnert. „Und dann durfte ich die fromme Gemeinde jeden Sonntag begleiten.“

Lebhaft sind seine Erinnerungen als die Gruppe zum Abschluss der Führung schließlich das kleine Gotteshaus betritt: „Damals standen die Bänke noch etwas anders als heute, und ich konnte so genau sehen, wer auch wirklich mitgesungen hat und wer eher unandächtig war“, lacht der Chirurg und Kirchenmusiker.

Die Kapelle sei in der Regel gut gefüllt gewesen, mit der Familie, Bekannten, Bediensteten. Standesgemäß für die Schlossherren, so berichtet er weiter, wurde er für den Orgeldienst aus Menden vom Chauffeur abgeholt. Pater Alker, mittlerweile in Menden auch durch eine eigene Straße gewürdigt, kam als Seelsorger ebenfalls von dort nach Wocklum. Fünf D-Mark bekam Löhnert als Jugendliche für seinen Orgeldienst honoriert. „Der liebste Tag war mir immer Allerheiligen, denn da fanden gleich drei Gottesdienste statt.“ Bis 1960 spielte Löhnert hier.

Dann übernahm sein Bruder Dr. Bruno Löhnert, der nicht nur die gleiche musikalische Leidenschaft teilt, sondern auch den späteren beruflichen Weg in die Chirurgie, später Chefarzt am Mendener Krankenhaus. Auch der jüngere Bruder war bei der Schlossführung dabei. Und er erinnert sich an sein Musizieren in der Schlosskapelle: „Ein Ton war fast immer verstimmt, das g oder fis. Aber mittlerweile wurde die Orgel natürlich überholt.“

