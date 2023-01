Wohin mit den Weihnachtsbäumen? Kolping hilft

Die Tage der Weihnachtsbäume sind gezählt. Wohin mit den Alten? Balves Kolpingsfamilie hat einen Plan.

Balve. Die Balver Kolpingsfamilie denkt bereits über die Weihnachtszeit hinaus. Wohin mit den ausgedienten Weihnachtsbäumen? Kolping hat eine Antwort. Die Sammlung findet im Gebiet Ortsteil Balve (einschließlich Wocklum und Schnitthölzchen) statt, wie Christoph Grewe im Namen der Kolöingsfamilie mitteilte. Das Einsammeln der ausgedienten Weihnachtsbäume findet am Samstag, 14. Januar, statt. Die Balver Bürger werden gebeten, die Bäume bis 9 Uhr gut sichtbar und nach Möglichkeit mit ihrer Anschrift an die Straße zu legen. „Für eine Spende sagt die Kolpingsfamilie bereits jetzt herzlichen Dank. Diese kommt den vielfältigen Aufgaben und Angeboten unserer Kolpingsfamilie zugute“, heißt es. Die Helferinnen und Helfder treffen sich um 9 Uhr am St.-Blasius- Pfarrheim, Dechant-Löcker-Weg 3 in Balve, dort werden sie für Sammelbezirke eingeteilt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve