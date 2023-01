Wohnhaus brennt in Balve: Bewohnerin (66) tot aufgefunden

Balve. Um 0.20 Uhr an Neujahr erreicht ein Notruf die Feuerwehr Balve. Die rückt zum brennenden Haus nach Beckum aus. Und macht einen schrecklichen Fund.

In der Neujahrsnacht wurde die Feuerwehr Balve nach Beckum an die Arnsberger Straße gerufen: Dort war ein Wohnhaus in Vollbrand geraten. Im Verlauf der Löscharbeiten machen die Einsatzkräfte dann eine schlimme Entdeckung: Die Bewohnerin (66) liegt tot in ihrem Haus. Der Einsatz läuft aktuell (4.21 Uhr) noch immer.

Mehr als 80 Kräfte der Feuerwehr und der Polizei waren bereits vor Ort, um den hartnäckigen Brand zu bekämpfen. Laut Kreispolizeisprecher Marcel Dilling sind die Brandursache und die Schadenshöhe noch völlig offen.

Ermittlungen schwierig: Für das Wohnhaus besteht offenbar Einsturzgefahr

Die Kripo werde die Ermittlungen aufnehmen, doch mit schnellen Ergebnissen sei hier nicht zu rechnen: Wegen des Feuers sei für das Gebäude derzeit Einsturzgefahr nicht auszuschließen. Und auch Brandsachverständige dürfen erst hinein, wenn das Betreten sicher ist.

