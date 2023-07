„Wolle und Whisky“: Deshalb erzählt Laden Erfolgsgeschichte

Anna Schwabe, ihr Mann Frank und Mitarbeiterin Carina Hein verkaufen in Balve Wolle & Whiskey: So heißt auch ihr Laden.

Balve. Zwei Jahre hat der Nischenladen „Wolle und Whisky“ in Balve gebraucht, um eine ganz besondere Geschichte zu erzählen.

Ihr Laden befindet in einer 1c-Lage. Doch das spielt keine Rolle. Anna und Frank Schwabe setzen seit zwei Jahren in ihrem Geschäft am Rande der Innenstadt auf „Wolle und Whisky“: So heißt auch ihr Geschäft. Inzwischen erzählen die Beiden eine Erfolgsgeschichte.

+++ WOLLE & WHISKY IN BALVE: DER BESTE STOFF +++

Am Freitag gab’s zum 20. Happy Einkaufstag für die Kundschaft „ein Gläschen Sommerwein“, wie Anna Schwabe der Westfalenpost erzählte. Interessenten kommen längst aus der ganzen Region zwischen Hönne und Lenne, Sorpe und Ruhr, zuweilen gar aus Hagen und Düsseldorf. Anna und Frank Schwabe bietet mehr als kundige Beratung – sie verschaffen ihrer Kundschaft mit selbst organisierten Events schöne Erlebnisse. „Mondschein-Stricken“ gehört dazu. Der nächste Termin steht bereits fest. Es ist der 4. August. „Aber dieser Termin ist schon ausgebucht“, sagte Anna Schwabe. Ihr Mann verfeinerte seine Whisky-Tastings. Themenabende stehen an, etwa eine Sortierung nach Whisky-Regionen. Das läuft so gut, dass die Schwabes mehr Platz brauchen. Das Geschäft wird bald wachsen.

