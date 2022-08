Workshop „Altes Handwerk“ an Luisenhütte: Restplätze frei

Workshop "Altes Handwerk" in der Luisenhütte Wocklum

Wocklum. Der Ansturm auf den Workshop „Altes Handwerk“ an der Luisenhütte in Wocklum groß. Dennoch sind Restplätze frei.

Der Andrang war größer als erwartet. Aber das museumspädagogische Team des Märkisches Kreises reagierte wie erwartet: Es vergrößerte kurzerhand das Angebot für die Workshop-Reihe „Altes Handwerk“ rund um die Luisenhütte in Wocklum. Für Kurzentschlossene hat Teamleiterin Barnadette Lange eine gute Nachricht: Wer sich fix entscheidet, kann noch für Grundschulkinder und Jugendliche rare Restplätze ergattern.

Workshop "Altes Handwerk" in der Luisenhütte Wocklum Foto: jürgen overkott / WP

Für den Workshop Bronzeguss und Bernsteinschmuck am Donnerstag sowie Zinnguss und Papierschöpfen am Freitag gibt es noch Restplätze. Die ganztägigen Workshops beginnen jeweils um 9.30 Uhr und enden um 16 Uhr. Die Teilnahme kostet fünf Euro pro Nase. Eine Buchung für zwei Tage ist möglich. Essen und Getränke muss die Teilnehmerschar selbst mitbringen.

Das Angebot ist eine eingedampfte Version der bisherigen historischen Rollenspiele, die vier Tage lang einer fiktiven Geschichte unter realitätsnahen Bedingungen folgte. Die Mini-Version ist schnell umsetzbar. Das Angebot ist kleiner – und damit auch die Mannschaft. Das Organisationsteam kann bei Bedarf flexibel reagieren.

Bernadette Lange können inzwischen auf ein treues Stammpublikum zurückgreifen. Es macht bereitwillig Mundpropaganda – im nördlichen Sauerland. Wegen der A-45-Sperrung bei Lüdenscheid fehlt aber Publikum aus dem Lennetal. Dennoch überstieg die Nachfrage am Anfang das Angebot.

Für die ersten beiden Tagen gibt es 40 Plätze, Donnerstag und Freitag immerhin noch 30. Die Zahl der Plätze entspricht aber nicht der Zahl der Teilnehmer: „Es gibt Kinder, die an drei Tagen kommen, es gibt aber auch Kinder, die nur an einem Tag kommen.“ Sie kommen mit Begeisterung. Spielen und Lernen verfließen: Muße bei schönstem Sommerwetter. Dennoch sind die Kinder mit Feuereifer bei der Sache – nicht nur beim Gießen von Wikingern, Schlangenreifen und Dackeln aus Zinn. Viktoria (9) von der Grundschule Balve, beispielsweise, kann die Papierherstellung so gut erklären, als wäre sie Moderatorin der „Sendung mit der Maus“.

Jedes Handwerk wird von zwei Mitgliedern des Museumsteams betreut, teils hauptamtlich, teils auf Honorarbasis, teils sogar ehrenamtlich. Dazu kommen Techniker des Kreises. Sie haben Pavillons aufgebaut. Am Mittwoch und am Donnerstag sind sie Goldes wert. Erwartet werden mehr als 30 Grad.

Anmeldung: museen@maerkischer-kreis.de

