WP-Büchertalk: „Bücher, Tee und mehr“ ist vorbereitet

Balve. Vorfreude auf den WP-Büchertalk mit den fantastischen Vier in der Sokola.de am Mittwoch, 27.9. „Bücher, Tee und mehr“ hat sich darauf vorbereitet.

Schon gemerkt? Die Sonne geht bereits um 19.20 Uhr unter. Die Tage werden kürzer, die Abende hingegen länger – Zeit zu lesen, Zeit für WP-Büchertalk in Langenholthausens Sokola.de am Mittwoch, 27. September. Los geht’s um 19 Uhr. Die WP verspricht: Die Veranstaltung wird wie ein „Tatort“ – es wird spannend.

Spannend wird, welche Lieblingsbücher die Gäste vorstellen. Das heimische Autoren-Trio Marc Friedrich, Anja Grevener und Lisa Keil kommt. Jeweils drei Bücher-Tipps haben sie fürs Publikum.

Zunächst erlauben sie WP-Redakteur Jürgen Overkott einen Blick auf ihre Schreibtische.

Die Hexenverfolgung

Anja Grevener, Autorin, ist Gast beim WP-Büchertalk in der Sokola.de. Foto: Anja Grevener

Wie ist Anja Grevener hat ein bedrückendes Kapitel der Geschichte aufgeblättert: die Zeit der Hexenverfolgung im Mittelalter. Spielte dabei eine unrühmliche Rolle – weit über die Grenzen des Sauerlandes hinaus. Wie ist sie darauf gekommen, den Balver Hexenprozessen Gesichter zu geben? Wie kann historische Fakten zu literarische Fantasie stimmig zusammengebracht werden? Wie wichtig ist es, an das Mitgefühl der Lesegemeinde zu appellieren?

Die Scheunenparty

Die schreibende Tierärztin aus Lendringsen, Lisa Keil, stellt ihr neues Buch "Auf und mehr davon" vor. Vorbild einiger Szenen ist wieder die Eisborner Scheunenparty. In der Hand auch ihre Notizbücher in denen die allererste Version des Romans entsteht. Foto: Alexander Lück / WP

Lisa Keil hat einen ganz anderen Zugang zu ihren Themen. Die Lendringser Tierärztin liebt Pferde, sie liebt die Scheunenparty in Eisborn, und sie liebt romantische Geschichten – gern mit Happy End. Was regt sie an? Wie bringt sie Beruf, Familie und Hobby zusammen? Wie reagiert das Publikum?

Die Nachwuchs-Kriminalistin

Marc Friedrich, Autor, ist Gast beim WP-Büchertalk in der Sokola.de. Foto: Marc Friedrich

Marc Friedrich kennt sich in der Region ebenfalls bestens aus. Er war WP-Redakteur in Menden. Er ist bekennender Film-Fan, zockt gern am Computer, obendrein ist er Fan der Pop-Kultur. In einem Kleinstadt-Krimi mixt er diese Elemente zu einem spannenden Cocktail. Hauptfigur ist eine junge Frau namens Polly, die als Nachwuchs-Reporterin einen Todesfall aufklärt. Was ist nötig für eine glaubwürdige Geschichte? Wie viel Zuspitzung ist nötig, um die Leserschaft zu fesseln? Wie viel Einfühlungsvermögen ist erforderlich, um lebensnahe Figuren zu schaffen?

Der Buchladen

Das Schöne: Ingrid Schutzeichel von dem neuen Buchladen „Bücher, Tee und mehr“ an der Bogenstraße, unmittelbar hinterm Kaiserlichen Postamt der Bäckerei Tillmann, hat sich bereiterklärt, die Bücher des Autorentrios vorzubestellen: Anja Greveners wiederveröffentlichtes Geschichtsdrama „Sündenbock“, Lisa Keils romantische Romane und Marc Friedrichs Krimi „Im Sternbild der Hydra“.

Was die Büchertipps angeht: Ingrid Schutzeichel betont, die vorgeschlagenen Titel sehr schnell bestellen zu können.

Die Stadtbücherei

Bücherei-Chefin Steffie Friske wirbt für Balves Sommer-Lese-Club. Beim WP-Büchertalk erklärt sie, wie eine moderne Bücherei funktioniert. Foto: jürgen overkott / WP

Wer nicht kaufen will, kann leihen: Steffie Friske, ebenfalls beim Talk dabei, spricht darüber, wie sie die städtische Bücherei längst in ein modernes Medienhaus verwandelt hat. Mit Veranstaltungen wie der ausverkauften Lesung mit Bestseller-Autor Andreas Gruber weckt sie erfolgreich die Lust aufs Lesen.

Der Eintritt für den WP-Büchertalk kostet fünf Euro. Getränke sind inbegriffen. Karten gibt’s an der Abendkasse.

