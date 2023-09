WP-Büchertalk in Sokola.de mit den fantastischen Vier

Der erste Büchertalk der WP in der Sokola.de. Das war vor vier Jahren. Viele Gäste waren so begeistert, dass sie nach der Veranstaltung noch beim Rotwein zusammensaßen.

Langenholthausen. In der Sokola.de wird’s am Mittwoch, 27. September, in der Sokola.de gemütlich. Die WP bittet zum Büchertalk mit den fantastischen Vier.

Auch wenn der unerwartete Spätsommer den Wechsel der Jahreszeiten kaschiert: Der Herbst naht mit riesigen Schritten. Die Tage werden kürzer, die Abende länger – Zeit zu lesen. Die Westfalenpost bittet erneut zum Büchertalk in die Aula der Sokola.de in Langenholthausen. Der Termin steht: Der Event beginnt am Mittwoch, 27. September, 19 Uhr. Einlass ist bereits um 18.30 Uhr. Das Publikum darf sicher sein: Es wird ein ebenso unterhaltsamer wie gemütlicher Abemd. Wer sitzt in der Talkrunde?

Marc Friedrich: Pop-Kultur

Marc Friedrich, Autor, ist Gast beim WP-Büchertalk in der Sokola.de. Foto: Marc Friedrich

Ein Autoren-Trio aus der Region ist dabei. Der Autor Marc Friedrich hat sein Handwerk in der Mendener Lokalredaktion gelernt. Er hat einen Krimi mit westfälischem Lokalkolorit veröffentlicht: „Im Sternbild der Hydra“ (Verlag KBV). Marc Friedrich liebt Computer-Spiele, Kino-Filme und Pop-Kultur. Kein Wunder, dass er in seiner lässig-launig erzählten Krimi-Geschichte um Jung-Journalistin Polly viele Anspielungen auf die Heldinnen und Helden seiner Jugend unterbringt. Außerdem präsentiert er teilweise schräge Figuren aus der Wunderwelt des Journalismus – und eine junge Frau, die sich bei der Suche nach der Wahrheit durch nichts beirren lässt.

Anja Grevener: Hexenprozesse

Anja Grevener Foto: Anja Grevener

Die Autorin Anja Grevener gibt einem bedrückenden Kapitel der Heimatgeschichte Gesichter und Stimmen. In ihrem Buch „Sündenbock“ geht es um die unseligen Hexenprozesse im Mittelalter. Balve spielte im westfälischen Raum eine unrühmliche Rolle. Anja Grevener hat schon seit langem den Anspruch, Heimatgeschichte vom Staub der Archive zu befreien. Für sie sind geschichtliche Ereignisse weit mehr als mathematische Textaufgaben. Anja Grevener gibt vielmehr bedrückenden Ereignissen wie der Hexenverfolgung in Balve Gesichter und Stimmen. Sie hat Mitgefühl für die Opfer und versucht zu verstehen, wie eine historische Person wie der berüchtigte Hexenjäger Caspar Reinhartz wurde, wie er war. Das Buch „Sündenbock“ ist vor kurzem im Woll-Verlag wiederveröffentlicht worden.

Lisa Keil: Dorf-Romantik

Lisa Keil Foto: WP

Die Lendringser Tierärztin Lisa Keil hat für den renommierten Verlag S. Fischer eine romantische Roman-Triologie geschrieben, die immer wieder Bezug nimmt zu einer Kultveranstaltung im Hönnetal. Die Scheunenparty in Eisborn – so lautet die Botschaft der Autorin – sorgt beim Partyvolk für Kribbeln im Bauch, bringt Paare zusammen.

Lisa Keil erzählt ihre Geschichten im Tagebuch-Ton. Sie fühlt sich super in ihre Figuren ein, allen voran die lebenslustige, chaotische Kaya, ihre verkopfte Karriere-Schwester Cordula und deren Tochter Milli. Außerdem zaubert Lisa Keil ihrer Leserschaft mit plastischer Sprache alltagsnahe Bilder aus der Welt von Landleben, Tierarztpraxis und Universität in den Kopf.

Steffie Friske: Balves Medienhaus

Bücherei-Chefin Steffie Friske Foto: jürgen overkott / WP

Balves Bücherei-Leiterin Steffie Friske hat die öffentliche Bibliothek längst in ein modernes Medienhaus verwandelt – mit einem Angebot für mehrere Generationen. Das Gebäude wirkt hell, freundlich und zeitgemäß eingerichtet. Vielfältige Veranstaltungen sorgen für Leben in der schmucken Einrichtung am St. Johannesplatz in der Stadtmitte. Der Erfolg gibt ihr Recht.

WP-Redakteur Jürgen Overkott stellt die Bücher seiner Gästeschar vor und entlockt ihnen Geheimnisse über Inspiration und Recherche, Geschichtenerzählen und Publikumsreaktionen.

Außerdem stellt die Gästeschar des Büchertalks jeweils drei Lieblingsbücher vor.

Tickets

Der Eintritt kostet fünf Euro. Getränke sind frei. Tickets gibt es nur an der Abendkasse.

