XXL-Konzert: Talente von Garbeck und Balve spielen gemeinsam

Garbeck/Balve Das gab es noch nie: ein gemeinsames Konzert der Jugendorchester Garbeck und Balve. Was am Sonntag abgeht.

Es ist nichts weniger als eine Premiere: Erstmalig machen die Jugendorchester aus Garbeck und Balve gemeinsame Sache. Am Sonntag, 28. Januar, 15 Uhr, ist es so weit. Dann beginnt ein XXL-Jugendorchester auf dem Gelände des Unternehmens Hepping am Pickhammer. Was ist geplant?

Fetzige Töne in der Werkstatt: Das Vororchester unter der Leitung von Michael Hammecke spielt. Foto: Sven Paul

Vorweg: Der Eintritt ist frei. Spenden indes sind willkommen – ebenso Hunger und Durst. Um 14 Uhr geht’s los mit Kaffee und Kuchen. Ab 15 locken musikalische Genüsse. Worauf darf sich das Publikum freuen?

Das Vororchester von „Amicitia“ steht unter neuer Leitung: Dietlind Schulte führt durch den ersten Konzertteil. Ihr Orchester umfasst nicht weniger als 44 Talente. Zu hören sind Stücke wie „The River Kwai March“ aus dem gleichnamigen Film, Filmmusik aus „Avengers“ und „High Hope“.

„Im Anschluss daran folgt unser diesjähriger Gast, das Jugendorchester Balve“, erklärt Christoph Bathe vom gastgebenden Verein „Amicitia“ Garbeck. „Im Rahmen des vereinsübergreifenden Austausches ist es wichtig, auch befreundeten Vereinen in der Jugendarbeit attraktive Auftritte zu ermöglichen und eine Bühne zu bieten.“ Dirigent Thomas Schmitz rückt mit 25 Musikerinnen und Musikern an. Sie spielen den Marsch „A Good Start“, dazu „Rock About“, „Abba-Hits for kids“, ein John-Williams-Medley und den „Soldier‘s Song“.

„Alle Kinder und Jugendlichen sind sehr eifrig dabei zu proben“, sagt Jugendwartin Marie Bathe im Gespräch mit der Westfalenpost, „wir hatten kürzlich einen Probentag. Wir sind alle ganz gespannt, wie das am Sonntag auf die Bühne gebracht wird.“

Den Abschluss des Konzerts bildet das Jugendorchester des Musikvereins „Amicitia“ Garbeck unter bewährter Leitung von Michael Hammecke. Noch einmal Christoph Bathe: „Das Herzstück der Jugendausbildung des Vereins bietet für junge Musiker die Möglichkeit, zum ersten Mal in führenden Stimmen Erfahrungen zu sammeln und sich im Orchester auf einem gesunden Niveau weiterzuentwickeln.“ Das Repertoire steht längst fest – von Stücken wie „Best Of The Boy Bands“ und „Mont Blanc“ zum „Karneval der Tiere“.

