Events XXL-Wochenende in Beckum: So geht’s auf der Hinsel weiter

Beckum. Nach dem Sportfest ist vor der Ehrenamtskneipe. Und das ist auf der Hinsel in Beckum noch nicht alles.

Der SuS Beckum hat Christi Himmelfahrt sein traditionelles Sportfest gefeiert. Wie war’s?

Um 11 Uhr öffneten die Sportler die Pforten ihrer Anlage auf der Hinsel für Groß- und Klein. Ab 12 Uhr rollte der Ball. Zunächst spielte die E-Jugend, und anschließend fand ein buntes Hobbyturnier statt, zu dem sich heimische und auswärtige Mannschaften angemeldet haben. Unter anderem nahmen zwei Mannschaften des Meisterteams der B-Jugend aus Beckum teil.

Beckumer Sportfest: Tolles Wetter lockt. Foto: Sven Paul / WP

Die Verantwortlichen um Johannes Schulte natürlich auch an die kleinen Besucher gedacht. Auf dem Levidrom luden Hüpfburg, Entenangeln & Co. zum Spielen ein. Die erwachsenen Besucher konnten sich am Nagelbalken vergnügen.

Beckumer Sportfest: Sonne, Spiel und Spaß Foto: Sven Paul / WP

Neben frisch gezapftem Veltins konnten sich die Besucher auf weitere gekühlte Getränke, Kaffee und Kuchen, sowie Wurst und Pommes freuen. Der Musikverein Beckum spielte am Nachmittag mit beliebten Melodien auf, zudem winkten bei der Tombola attraktive Preise.

„Wir freuen uns, dass wir nach langer Durststrecke endlich wieder dieses Programm anbieten können“, erklärt Vorstandsmitglied Nils Schulte. Angefangen zu planen haben die Fußballer bereits ein paar Monaten. „Vor allem für das sportliche Programm mussten wir schon längerfristig planen. Die letzten Einkäufe haben wir dann in den letzten zwei bis drei Wochen erledigt.“

Bereits jetzt schon in der Planung ist die beliebte Après-Ski-Party in der Balver Höhle am 11. November. Schulte weiter: „Dafür planen wir schon das ganze Jahr. Das wird wieder ein richtiger Abriss in der Höhle, worauf sich jetzt schon alle freuen.“

Geplant werden auch weiter Umbaumaßnahmen am Sportplatz in Beckum. „Wir errichten einen neuen Spielplatz direkt am Vereinsheim. Der soll am alten Volleyballfeld aufgestellt werden. Auch ein neues Kühlhaus soll errichtet werden. Dafür sind wir gerade dabei, Fördergelder zu beantragen. Zuletzt haben wir ja die Kabinen komplett saniert. Da können wir uns auch bei den lokalen Handwerkern einmal bedanken, die uns immer mit unterstützt haben.“

Das Wochenende wird am Samstag durch die Ehrenamtskneipe ab 18 Uhr in der Hinselbar sowie am Sonntag durch das Heimspiel der Ersten der SG Beckum/Hövel/Mellen gegen den TuS Oeventrop II abgerundet. „Die Ehrenamtskneipe ist für alle ein absolutes Erfolgsprojekt geworden. Diese Institution wird sehr gut bei allen Vereinen angenommen und bereichert das Dorfleben in Beckum sehr stark“, hieß es. Der SuS Beckum lädt alle Dorfbewohner, Sportbegeisterte, Familien und Wandergruppen herzlich ein – an beiden Tagen.

