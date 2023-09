Zählerwechsel: Stadtwerke Balve mit Service für Smartphones

Balve. Die Stadtwerke Balve wollen weg vom Papierkram. Das ist geplant.

Die Stadt Balve bietet der Bürgerschaft einen neuen digitalen Service an: Zählerwechsel der Stadtwerke papierlos via Smartphone. Wie das funktioniert, wollen Bürgermeister Hubertus Mühling und der städtische Fachbereichsleiter André Flöper am Mittwoch, 18 Uhr, im Rathaus in der Sitzung des Ratsausschusses ESDS erklären.

In der Verwaltungsvorlage für den Ausschuss umriss die Stadtspitze bereits die Grundlinien des neuen Angebotes.

Der turnusmäßige Zählerwechsel erfolgt alle sechs Jahre wurde bislang organisatorisch mit Papierunterlagen beim Kunden erledigt. Seit diesem Jahr setzen die Stadtwerke eine App-unterstützte Software ein. Die sogenannte co.app dient der Unterstützung der Mitarbeiter im technischen Außendienst vor Ort. Die am Einsatzort benötigten oder aufgenommen Informationen und Bilddokumente werden in einem automatisierten Dialog zwischen dem co.web und dem mobilen Endgerät – Smartphones oder Tablets – über die co.app online übertragen.

Fehler vermeiden

Nach der Synchronisation kann die Verwendung offline vor Ort erfolgen. Alle bearbeiteten Aufträge werden zwischenzeitlich lokal auf dem Gerät gesichert. Nach dem Zählerwechsel werden die Daten an das Finanzsystemübertragen. „Somit entfällt eine aufwendige Datenübertrag der bislang vor Ort mit Hand notierten Zählerstände manuell“, wirbt die Stadtverwaltung für die Vorzüge des neuen Verfahrens. Fehlerquellen bei einem händischen Übertragen werden ausgeschlossen. Die Übernahme der Zählerstand erfolgt per Datenübernahme voll automatisch.

