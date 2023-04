Zertifikat: Das bietet Grote-Filiale im Netto-Markt Radlern

Balve. Die Goldbäckerei Grote setzt in Balve im Vorfeld des Stadtradelns ein Zeichen. Alle Daten, alle Fakten.

Die Goldbäckerei Grote setzt im Vorfeld des Umweltbewerbs „Stadtradeln“ in Balve ein Zeichen. Ihre Filiale am Netto-Markt an der Hönnetalstraße ist Balves erster Betrieb mit „fahrradfreundlicher Gastronomie“. Das teilte das kommunale Innenstadtbüro am Montag mit.

Das Zertifikat umfasst geprüfte Betriebe, die für kleine Pannen und platte Reifen ebenso gerüstet sind wie für einen Zwischenstopp mit einem speziellen Serviceangebot für Radfahrende. Die Goldbäckerei Grote ist mit der Filiale am Netto Markt in Balve als fahrradfreundlicher Betrieb klassifiziert und erfüllt folgende Voraussetzungen:

•Kostenloses Laden des E-Bike-Akkus (bei mitgebrachtem Lade-Equipment);

•Fahrradständer oder Fahrrad-Abstellmöglichkeiten;

•Bereitstellung eines Fahrrad-Reparatursets;

•Angebot von regionalen & kostenlosen Radkarten (kostenlose Bereitstellung durch die örtliche Tourist-Info);

•Information über die nächstgelegene Fahrradreparaturwerkstatt;

•kostenlose Auffüllmöglichkeit der Fahrrad-Trinkflaschen mit Leitungswasser.

„Mit diesen Maßnahmen möchten wir unseren Beitrag für eine umweltfreundliche Mobilität leisten und unseren radelnden Gästen ein noch angenehmeres Erlebnis bei uns bieten“, erklärte Alexander Schulte von der Goldbäckerei Grote. Für die Teilnahme an dem Projekt müssen die Gastgeber und Gastronomen Kriterien erfüllen, die auf Empfehlungen des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club e.V. (ADFC) MK basieren.

Jeder Gastronom oder Gastgeber in Balve sei herzlich eingeladen, sich an dem Projekt zu beteiligen oder sich klassifizieren zu lassen, sobald die Voraussetzungen erfüllt sind.

Das „Stadtradeln“ in Balve findet in diesem Jahr vom 8. bis zum 28. Mai statt. Teilnehmen können Einzelpersonen, Gruppen, Institutionen und Vereine.

Ansprechpartner ist das Innenstadtbüro der Stadt Balve. Kontakt: innenstadtbuero@balve.de; Telefon 02375-926 -157 und -158. Informationen über das Stadtradeln findet Ihr hier.

