Balve-Hönnetal Zuschuss zu Energiekosten: So hilft Pastoralverbund

Balve. Die Energiekrise bringt Menschen in finanzielle Nöte. Der Pastoralverbund Balve-Hönnetal hilft. So geht’s.

Der Katholische Pastoralverbund Balve-Hönnetal will Menschen in Not helfen, die Energiekrise gemeinsam zu überwinden. Das teilte Verwaltungschef Markus Hablowetz mit.

Finanzielle Unterstützung der katholischen Kirche gebe es inzwischen auch vor Ort in Balve, erklärte er. Der caritative Energiefonds des Erzbistums Paderborn bietet demnach Alleinstehenden und Familien Unterstützung im Winter 2022/23 an.

Hintergrund: Sowohl junge Beschäftigte, Familien oder Ruheständler erleben durch die hohen Energiekosten finanzielle Notlagen, werden neben akuten Maßnahmenpaketen unter Umständen jedoch nicht vom Staat unterstützt. Daher bietet die katholische Kirche für alle Menschen, die im Pastoralverbund Balve-Hönnetal wohnen, dienstags in der Zeit von 9 bis 11 Uhr im Pfarrbüro (Verwaltungsbüro) die Möglichkeit, einen Antrag auf finanzielle Hilfe über den caritativen Energiefonds des Erzbistums Paderborn zu prüfen. Ihre Ansprechpartnerin ist Sabine Biehsmann (Telefon 0151-46310110).

Die einmaligen Hilfeleistungen in Höhe von 150 bis 200 Euro je Person richten sich insbesondere an Unterstützungssuchende, die knapp über den Bemessungsgrenzen des Staates für Sozialleistungen liegen. Auch für die Hilfe aus dem Energiefonds gibt es entsprechende Obergrenzen. Für einen Alleinstehenden liegt diese Grenze z. B. bei 2.245 Euro brutto pro Monat. Dieser Betrag umfasst alle Bruttoeinkünfte (inklusive Mieten und Kindergeld). Für einen Zweipersonenhaushalt liegt die Obergrenze bei 3.232 Euro, für eine Familie mit zwei Kindern (6 und 3 Jahre) bei 5.616 Euro. Ein weiteres Kriterium ist eine Vermögensobergrenze in Höhe von 15.500 Euro. Bis zu dieser Grenze wird Erspartes nicht angerechnet.

