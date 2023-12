Zwei Festnahmen nach versuchtem Einbruch bei Balver Juwelier

Die Polizei nimmt in Balve mutmaßliche Einbrecher fest (Symbolbild).

Balve Bewohnern der Balver Innenstadt fielen nachts verdächtige Geräusche auf. Sie riefen die Polizei. Kurz darauf klickten die Handschellen.

Die Polizei hat in Balve in der Nacht zu Mittwoch (13. Dezember) mutmaßliche Einbrecher festgenommen.

Anwohner der Hauptstraße in Balve hörten in der Nacht gegen 3.30 Uhr verdächtige Geräusche und alarmierten die Polizei. Polizeibeamte gingen den Geräuschen nach und trafen in einer Gasse auf zwei Tatverdächtige, die bei Erblicken der Beamten sofort flüchteten. Nach kurzer fußläufiger Verfolgung klickten die Handschellen.

Mutmaßliche Täter sollen versucht haben, in Juwelier-Geschäft einzubrechen

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die mutmaßlichen Täter versucht, in ein dortiges Juwelier-Geschäft einzubrechen. Die beiden montenegrinisch-stämmigen Männer (35 und 60 Jahre) sind ohne festen Wohnsitz in Deutschland und wurden vorläufig festgenommen. Ihnen wird versuchter Einbruchdiebstahl vorgeworfen.

