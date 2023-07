Einsatzfahrzeuge Zwei neue Fahrzeuge für Feuerwehr in Balve: Was können sie?

Balve. Zwei neue Fahrzeuge für die Feuerwehr: eines für Balve, eines für Garbeck. Wo sind die Unterschiede?

Großer Bahnhof am späten Mittwochnachmittag am Feuerwehrgerätehaus in Balve, wo viele Kameraden, Bürgermeister Hubertus Mühling und Vertreter der Parteien auf die Ankunft der neuen Löschfahrzeuge warteten. Martinshorn und Blaulicht kündigten die Ankunft der neuen Fahrzeuge an.

Mit je drei Einsatzkräften der Löschgruppe Balve und des Löschzuges Garbeck sowie Wehrführer Frank Busche und seinem Stellvertreter Christopher Biehs waren sie schon am frühen Morgen in Richtung Dissen in Niedersachsen gestartet, wie es in einer Mitteilung der Feuerwehr hieß. In Dissen holte die Balver Gruppe die neuen Fahrzeuge vom Typ MAN für die freiwillige Feuerwehr im Hönnetal bei der Firma Schlingmann ab.

Das Unternehmen ist für seine Aufbauten der Feuerwehrwagen weit bekannt.

Kurz nach der Übernahme der Fahrzeuge und einer kurzen Pause, ging es dann Richtung Heimat, wo die Kameraden mit den neuen Fahrzeugen am späten Nachmittag in Balve eintrafen.

Bürgermeister Hubertus Mühling und Vertreter der Ratsfraktionen begutachteten, ebenso wie die Einsatzkräfte, die neuen Feuerwehrfahrzeuge. Kurz darauf fuhr das neue Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 20 nach Garbeck, wo auch dort die Kameraden schon auf das neue Gerät warteten. In Balve wie in Garbeck wurden die Fahrzeuge sofort mit allem Zubehör ausgerüstet und sind ab sofort einsatzbereit.

Nachdem die Kameraden die Fahrzeuge ausgerüstet hatten, wurde ein bisschen bei Bratwurst und kühlen Getränken gefeiert.

Das HLF 20 für Garbeck besitzt einen Tank für 2400 Liter Wasser. Das TLF 3000 ist ein Tanklöschfahrzeug mit 3000 Litern Wasser und kann ab sofort von den Kameraden der Löschgruppe Balve eingesetzt werden.

Gesegnet werden beide Wagen auf dem Feuerwehrstadtverbandstag am 16. September in Garbeck. So wie Bürgermeister Hubertus Mühling mitteilte, liegen die Kosten beider Fahrzeuge bei rund 900.000 Euro.

