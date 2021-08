Zwei schwere Unfälle im Balver Stadtgebiet

Helle/Balve. Eine Autofahrerin ist am Dienstag bei einem Unfall in der Helle verletzt worden. Abends kam es auf der Garbecker Straße zu einem weiteren Unfall.

Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos ist am Dienstagnachmittag auf der B 229 in Höhe der Bahnunterführung in der Helle eine Frau verletzt worden. Sie musste nach Angaben der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug, einem Kia, befreit werden und kam ins Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei hatte ein Golf-Fahrer kurz vor 16.30 Uhr in Richtung Sanssouci zum Überholen angesetzt. Er rammte den Kia, der von der Straße auf den Hof Cordes abbiegen wollte. Genauere Angaben lagen zunächst nicht vor. Auch zur Gesamthöhe des Schadens konnten die Einsatzkräfte keine Schätzung abgeben. Die B 229 wurde vorübergehend voll gesperrt. Es kam zu Staus in beiden Richtungen.

Motorradfahrer stürzt auf Ölspur

Bei einem weiteren Unfall am Dienstagabend wurde die Garbecker Straße zwischen Schulzentrum Am Krumpaul und dem Kreisel am Pickhammer gesperrt. Wie die Rettungsleitstelle des Kreises auf Anfrage der Westfalenpost erklärte, Demnach wurden die Einsatzkräfte um 19.19 Uhr alarmiert. Ein Fahrzeug war laut Polizei zu schnell unterwegs. Der Fahrer hatte in einer Kurve eine Vollbremsung machen müssen. Dabei drehte sich sein Fahrzeug. Die Ölwanne wurde beschädigt. Der Unfallwagen sei, wie es hieß, abgeschleppt worden. Auf der Ölspur sei ein Motorradfahrer zu Fall gekommen. Er sei aber unverletzt geblieben, hieß es. Für die Fahrbahnreinigung durch die Feuerwehr wurde die Straße gesperrt.

