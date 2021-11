CORONA-PANDEMIE Zweites Impfzentrum: So lief der Auftakt in der Sokola.de

Langenholthausen. Seit Freitagnachmittag wird in der Sokola.de erstgeimft, zweitgimpft und geboostert. Wie ist der Auftakt gelaufen?

Das Interesse am Piks im zweiten Impfzentrum im Balver Stadtgebiet ist nicht groß – es ist riesengroß. Bis zum 19. Dezember sind in Langenholthausens Sokola.de alle Termine ausgebucht: Das berichten Ralf Bigell vom Unternehmen Prohealth24 und sein medizinischer Leiter, der Balver Arzt Dr. Torsten Klein, übereinstimmend. Die Premiere findet am Freitagnachmittag statt. Wie läuft sie ab?

Wartende am Eingang Foto: Sven Paul / WP

Um 15 Uhr beginnen die Vorbereitungen, ab 16 Uhr werden Vakzine gegen das Corona-Virus verabreicht, 100 Booster-Impfungen, dazu kommen drei Erstimpfungen. Mehr als 100 Spritzen – das klingt nach langen Wartezeiten. Doch wer das vermutet hat, irrt. Tatsächlich gibt es auf dem Hof der ehemaligen Dorfgrundschule lediglich kleine wartende Gruppen. Der Auftakt wirkt gut organisiert, so nehmen es Impfwillige wahr.

Hinter der guten Organisation steht nicht nur das Impf-Team, auch die Mannschaft der Sokola.de hat den erfolgreichen Auftakt möglich gemacht, Einhaltung der Hygiene-Standards inklusive. Das ist noch nicht alles. Bigell hat Kontakt zur Stadtspitze und zum THW aufgenommen. In der kommenden Woche soll ein Zelt für Wartende aufgebaut werden: als Schutz vor Nässe. Bigell & Co. wissen die gute Zusammenarbeit mit Stadt und Ehrenamtlern zu schätzen.

Impfwillige wissen das Angebot im Sauerland zu schätzen. Immerhin hat Balve so zügig am Krumpaul ein Impfzentrum unter Federführung der beiden Hausärzte eingerichtet, dass die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe davon geschwärmt hat. Am Freitag folgt das Impfzentrum in der Sokola.de. Das hat sich herumgesprochen – bis nach Bochum.

Das Gros kommt allerdings, wie erwartet, aus dem Hönnetal. Der erste Impfling ist Heiko Langner aus Balve. Der Mann mittleren Alters freut sich darauf, seine Booster-Impfung zu erhalten: „Das ist ein Schritt, um wieder mehr Freiheit zu erreichen“, erzählt er im Gespräch mit der Westfalenpost.

Heiko Langner war der erste, der in Langenholthausen geimpft wurde. Er wurde mit der Booster-Impfung versorgt. Foto: Sven Paul / WP

Martin Richter aus Altenaffeln holt sich Impfung Nummer drei ab. Seine Ehefrau Hilde ist mitgekommen, sie holt sich den ersten Piks. Was Martin Richter gefreut hat: Er ist sehr schnell an seinen Termin gekommen, und er hat ihn sich sogar aussuchen können.

Zusammenarbeit mit IFAM

Neben Klein setzt Claudia Rademacher-Platte am Freitag Spritzen, Erst-Impfungen, Zweit-Impfungen, Booster-Impfungen. Rademacher-Platte ist vom Fach, als Intensivschwester. Überhaupt setzen Bigell und Klein auf Fachpersonal. Dazu haben sie eine Zusammenarbeit mit dem Küntroper Institut für Arbeitsmedizin (IFAM) vereinbart.

An diesem Wochenende wird Biontech gespritzt, nächste Woche folgt Moderna, der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat es so organisiert. Klein betont: „Moderna hat einen guten Ruf. Der Impfstoff verträgt sich gut mit Biontech. Moderna ist ein sehr guter Impfstoff; er ist kein Impfstoff der zweiten Klasse.“

Das Impfteam um Dr. Torsten Klein (links) Foto: Sven Paul / WP

Das Impfzentrum in Langenholthausen – es ist von der ersten Ankündigung an von Interessenten überrollt worden. Als das Buchungsportal im Netz – testzentrum-balve.de – noch nicht freigeschaltet war, hat die Telefonleitung geglüht. Inzwischen ist das Portal eingerichtet. Termin-Reservierungen funktionieren reibungslos. Bigell sagt am Freitagnachmittag: „Ab sofort sind Buchungen nur noch online möglich.“

Bigell macht bisher nicht zum Zuge gekommenen Impfwilligen Hoffnung. Es könne, verspricht er, kurzfristig zusätzliche Kapazitäten geben.

