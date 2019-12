Bochum. Am Sonntag (15.) stellt die Bogestra ihr Netz um. Zusätzliche Kräfte unterstützen die Kundenberater an Knotenpunkten sowie in Bussen und Bahnen.

Bochum: 100 Mitarbeiter informieren über die Netzumstellung

Etwa 100 zusätzliche Bogestra-Mitarbeiter werden von Sonntag an in Bussen und Bahnen, an Haltestellen und vor allem an Knotenpunkten wie dem Busbahnhof in Bochum und dem August-Bebel-Platz in Wattenscheid für Kunden ansprechbar sein. So will das Nahverkehrsunternehmen den Informationsbedarf der ÖPNV-Nutzer befriedigen, die sich auf die größte Netzumstellung in der Geschichte der Bogestra einstellen müssen.

„Wir haben schon jetzt 20.000 Fahrplanbücher verteilt und lassen noch einmal 10.000 drucken“, sagt Bogestra-Sprecherin Sandra Bruns. Insgesamt habe es 50 Informationsveranstaltungen gegeben, darunter auch besonders große wie die an der Ruhr-Universität im Audimax, bei der Stadtverwaltung und beim USB.

Kunden hätten von Sonntag (15.) an die Chance, mit einem Aktionsticket für zwei Euro das gesamte ÖPNV-Netz in Bochum vier Stunden lang zu nutzen. Am 21. Dezember könne das ganze Bochumer Netz – inklusive S-Bahnen – sogar kostenlos getestet werden. Wer Fragen hat, kann sich an das Bogestra-Servicetelefon (0180 6 50 40 30) wenden, die Kundencenter im Hauptbahnhof und an der Universitätsstraße 58 besuchen oder aber sich im Internet informieren unter: www.wirbringendichhin.de

