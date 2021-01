Corona-Einschränkung 15-Kilometer-Radius droht: Was von Bochum aus erreichbar ist

Bochum Der Lockdown könnte auch in Bochum zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit führen: Was im 15-km-Radius erreichbar bleibt und was nicht.

Im fortgeschrittenen Corona-Lockdown könnte es auch in Bochum zur strikten Einschränkung der Bewegungsfreiheit kommen. Vorgesehen ist, bei einem Inzidenzwert von plus 200 den Bewegungsradius jedes Einzelnen einzuschränken, um so einer weiteren Ausbreitung der Pandemie vorzubeugen. Ausgenommen von der Regel sind z.B. Fahrten zur Arbeitsstätte, nicht aber Freizeitaktivitäten.

Doch welche Spots finden sich im Umkreis von 15 Kilometern rund um Bochum? Welche Ziele fallen weg, weil sie weiter als die erlaubte Distanz entfernt sind? Die WAZ hat nachgesehen, als Basis fungieren die Angaben für Fußgängerstrecken im Routenplaner von Google Maps. Als ungefährer Ausgangspunkt dienen Bochums Stadtteile an den Stadtgrenzen in jeweils einer der vier Himmelsrichtungen.

Nach Norden, von Gerthe zum Schiffshebewerk Henrichenburg

11,5 km, 2:09 Stunden. Das 1899 eingeweihte Schiffshebewerk in Castrop-Rauxel-Henrichenburg am Dortmund-Ems-Kanal gehört zu den bedeutendsten technischen Denkmalen im Ruhrgebiet und ist ein Ankerpunkt der Route der Industriekultur (heute Industriemuseum).

In nördlicher Richtung nicht mehr erlaubt wäre z.B. das Ruhrfestspielhaus Recklinghausen, das rund 17 Kilometer entfernt ist.

Nach Westen, von Wattenscheid-Leithe zum Schloss Borbeck

Über Essen-Schonnebeck, -Stoppenberg, -Bergeborbeck. 13,3 km, 2:46 Stunden. Borbecks Schlosspark gilt als eine der schönsten Parkanlagen des Rheinlands, ein zum Schloss gehöriger Buchenwald wurde schon im 16. Jahrhundert in einen Waldpark umgestaltet. Mittelpunkt des 42 Hektar großen Parks im englischen Stil mit vielen Spazierwegen ist das Schloss Borbeck aus dem 18. Jahrhundert.

In westlicher Richtung nicht mehr erreichbar wäre z.B. der der gut 19,5 Kilometer entfernt ist.

Nach Osten, von Langendreer zum Westfalenpark

Über Dortmund-Kley, -Oespel. 14,7 km, 2:44 Stunden. Der Westfalenpark in Dortmund wurde zur Bundesgartenschau 1959 eröffnet. Der Park zählt mit 70 Hektar zu den großen innerstädtischen Parkanlagen in Europa. Sein Mittelpunkt ist das mit 220 Metern einstmals höchste deutsche Gebäude, der Aussichts- und Fernsehturm „Florian“.

In östlicher Richtung nicht mehr statthaft wäre z.B. das rund 33 km entfernte Fröndenberg mit der Grabstätte von Graf Engelbert III., dem Stifter des Bochumer Maiabendfestes.

Nach Süden, von Stiepel nach Hattingen-Oberstüter

Über Hattingen-Bredenscheid, 12,7 km, 2:50 Stunden. Die landschaftlich sehr schöne Elfringhauser Schweiz ist nicht nur als Naherholungsgebiet interessant. Wegen des Ausstreichens des Steinkohlegebirges bis zur Erdoberfläche findet man hier auch die ältesten Bergwerke des Kohlenpotts. Mit der Kolonie Niederheide befindet sich in Oberstüter die südlichste Zechensiedlung des Ruhrgebietes.

In südlicher Richtung wäre der nicht mehr erlaubt, da 19,4 Kilometer von Bochum-Stiepel entfernt.

