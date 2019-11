Bochum Das sind die Bochumer Partnerstädte

Nordhausen im Norden Thüringens ist seit dem 17. Juni 1990 Bochums vierte Partnerstadt: neben Sheffield in England (seit 1950), Oviedo in Spanien (seit 1980) und Donezk in der Ukraine (seit 1987). Seit diesen Tagen ist Bochum sogar um eine Partnerstadt reicher: Mit Tsukuba in Japan wurde jetzt Freundschaft geschlossen.

Nordhausen hat rund 44.000 Einwohner und wurde im Zweiten Weltkrieg stark zerstört. Bekannt wurde die Stadt vor allem durch den „Nordhäuser Doppelkorn“, eine mehrfach ausgezeichnete Spirituose.