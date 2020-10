A40 bei Bochum nach Unfall in beiden Richtungen gesperrt

Bochum. Wegen eines Unfalls ist die A40 in Höhe der Anschlussstelle Bochum-Hamme am Dienstagmorgen voll gesperrt. Die Folge: langer Stau schon vor 7 Uhr.

Wer am Dienstagmorgen über die A40 an Bochum vorbei möchte, muss sich auf Verzögerungen einstellen: Nach einem Unfall ist die Autobahn seit etwa 6.15 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Bochum-Hamme in beiden Richtungen gesperrt.

Ein Lkw hat in Fahrtrichtung Dortmund die Mittelleitplanke und die Betonschutzwand durchbrochen. Die Trümmerteile liegen in beiden Fahrtrichtungen auf den Fahrbahnen verteilt. Weitere Fahrzeuge wurden beschädigt, als sie über die Trümmerteile fuhren.

Bislang weiß die Polizei von einer leichtverletzten Person.

Sperrung dauert an

Nach Angabe der Polizei wird die Sperrung auch noch einige Zeit andauern. Die Betonteile müssen aufgeräumt, der Lkw abgeschleppt werden.

Aktuell staut sich der Verkehr in Richtung Essen auf zehn Kilometern und in Richtung Dortmund auf sechs Kilometer. Der Verkehr wird ab Essen über das Stadtgebiet umgeleitet. Auch hier kann es daher zu Stau kommen. (red)

Wir berichten nach.