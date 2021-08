A40-Sperrung bei Bochum: Verkehrschaos bleibt vorerst aus

A40-Sperrung in Bochum: Der Brandort aus der Luft

Nach dem Großbrand bei einem Reifenhändler in Bochum-Hamme ist die A40 in Fahrtrichtung Dortmund bis voraussichtlich Ende November gesperrt. Eine Stützwand der Autobahn ist nicht mehr standfest. So sieht der Brandort von oben aus:

Foto: Hans Blossey www.blossey.eu