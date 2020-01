Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Acht Gottesdienste

Man plane alljährlich im Vorfeld des Festes sorgfältig die Weihnachtsgottesdienste, sagt Thomas Vogtmann von der evangelischen Gemeinde Langendreer. „Am Heiligen Abend 2019 wurden acht Gottesdienste angeboten, die von rund 2000 Menschen besucht wurden.“

Dass dennoch in der Christuskirche um 16.30 Uhr und in der Michaelkirche um 16 Uhr wegen des großen Andrangs leider nicht alle einen Platz finden konnten, bedauert die Kirchengemeinde. „Wir können nur um Verständnis bitten, dass aus Sicherheitsgründen in diesem besonderen Fall die Kirchentür einmal nicht allen offen stehen konnte.“