Adventsbasar in Langendreer: Abschied von Lehrer Marsollek

Bochum-Langendreer. Dieser Adventsbasar an der Bochumer Rudolf-Steiner-Schule in Langendreer war ein besonderer. Nach über 25 Jahren hört der langjährige Leiter auf.

Zum 59. Mal war es am Samstag wieder soweit. Wie immer am Tag vor dem ersten Advent hat der große Basar an der Rudolf-Steiner-Schule stattgefunden. Tausende Besucher strömten in die Waldorfschule an der Hauptstraße 238. Für Lehrer Reinhard Marsollek war es ein ganz besonderer Tag. Es war sein letzter Basar als Lehrer.