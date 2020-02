Altenbochumer Prellballer für Meisterrunde qualifiziert

Das Team TV Frisch-Auf Altenbochum I mit (von links) Marius König, Marcel Nachtigall und Maurice Nachtigall steht in der Endrunde um die Deutsche Prellball-Meisterschaft.

Bochum-Altenbochum. Großer Jubel beim TV Frisch-Auf Altenbochum: Sowohl die Männer als auch die Frauen haben sich für die Meisterrunde im Prellball qualifiziert.

Sie haben es wieder geschafft! Altenbochums Prellballerinnen und Prellballer dürfen auch 2020 an den Deutschen Meisterschaften teilnehmen, da beide Teams in der Bundesliga Mitte die vordere Ränge belegen. Mit diesem hervorragenden Ergebnis kehrte der TV Frisch-Auf Altenbochum vom letzten Bundesliga-Spieltag zurück, der in Meinerzhagen stattfand – wo auch die Deutsche Meisterschaft stattfinden wird.

Bei den Frauen setzten sich Melanie Breidenbach, Melanie Czollmann und Sonja Schmitt sowohl gegen Essen-Altendorf, gegen den Ausrichter TuS Meinerzhagen, den TV Winterhagen als auch gegen den TV Berkenbaum II durch. Erst im allerletzten Spiel kassierte das Team gegen den TV Berkenbaum I die erste Saisonniederlage. In der Endabrechnung hatte dieses Ergebnis allerdings keine Auswirkungen, so dass Altenbochums Damen zumindest schon einmal Meister der Bundesliga Mitte sind.

Bei den Männern konnte sich das Dreierteam Marcel Nachtigall, Marius König und Maurice Nachtigall zunächst gegen den ATV Bonn durchsetzen. Doch gegen den TV Kierdorf ließen am Ende Konzentration und demzufolge die Annahme nach, so dass das Spiel mit 30:33 verloren ging.

Eine Niederlage war zu verschmerzen

Glücklicherweise sollte diese Niederlage aber die einzige an diesem Tag bleiben, denn gegen den Lokalrivalen Linden-Dahlhauser TV, gegen den TV Winterhagen und nach einer Energieleistung gegen den TV Valbert konnten durchweg Siege eingefahren werden.

Am Ende steht für den TV Frisch-Auf Altenbochum I Platz zwei in der Bundesliga Mitte, direkt hinter dem TuS Meinerzhagen, dem letztjährigen Endspielteilnehmer bei den Deutschen Meisterschaften.

Erfreulich auch das Abschneiden der zweiten Mannschaft: Selbst wenn an diesem Tag nur ein Spiel gegen den TV Winterhagen gewonnen werden konnte, enttäuschte das Nachwuchsteam nicht: Mit 14 Punkten belegten Felix Cosfeld, Fabian Bartuschat, Till Scherzinger und Leon Wettlaufer am Ende Rang 8, einen Platz im gesicherten Mittelfeld also.

