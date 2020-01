Auch die Polizei blitzt und schreibt auf

Zusätzlich zu den Verkehrsüberwachungen der Stadt misst auch die Polizei zu schnelle Kraftfahrer, sowohl mit mobilen Blitzanlagen als auch mit Lasergeräten wie am Donnerstagmorgen zum Beispiel vor einem Kindergarten und einer Kirche an der Alten Wittener Straße in Bochum-Laer.

Auch Knöllchen gegen Falschparker verteilt die Stadt, etwa nachts bei dringenden Fällen. Zahlen zum vergangenen Jahr konnte die Polizei aber kurzfristig nicht mitteilen.