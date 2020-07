Ausstellung Revierkunst versammelt Kreativität "auf Zeche"

Bochum Die in Bochum begründete Ausstellung Revierkunst lädt in die alte Schwarzkaue der Zeche Ewald ein. Auch zwei Kunstpreise werden vergeben.

Die einst in Bochum begründete Ausstellungsreihe „Revierkunst“ geht auch in diesem Sommer weiter – trotz Corona. Am Wochenende können die Besucher in die Phantasie- und Erlebniswelten verschiedener Künstlerinnen und Künstler eintauchen.

Einst in Bochum begründet

Revierkunst fand stets in der Rotunde im Bermudadreieck statt, zog dann nach Herten um. Einmal im Jahr präsentieren Künstler aus dem Ruhrgebiet sowie Gastkünstler dort im Ambiente der alten Schwarzkaue der Zeche Ewald an drei Tagen ihre Werke. Wichtig für Veranstalterin Sonja Henseler: „Künstler, Sammler, Galeristen und kunstinteressiertes Publikum können in Dialog treten, neue Talente entdecken und Kunstwerke im Direktverkauf erwerben.“

Rückkehr nach Bochum nicht ausgeschlossen

Die Ausstellungsmacherin blickt 2021 bereits auf zehn Jahre der von ihr begründeten Kunstmesse zurück: „Ich könnte mir Bochum auch wieder als Revierkunstort vorstellen, schau’n wir mal, was die Stadt dazu beitragen könnte“, so Henseler





Revierkunst ist bei freiem Eintritt an folgenden Tagen geöffnet: Freitag, 31. Juli (11-20 Uhr), Samstag, 1. August (11-20 Uhr), Sonntag, 2. August (11-18 Uhr). Wie immer werden zwei Auszeichnungen ausgelobt: Der Künstlerkunstpreis und der Revierkunstpreis, den das Publikum vergibt.

>>> Der Eintritt in die Räume auf dem ehemaligen Bergwerk Ewald (Werner-Heisenberg-Straße 14, 45699 Herten) ist nur mit Mund-/Nasenmaske erlaubt.

Weitere Nachrichten aus Bochum finden Sie hier