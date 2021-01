Bei einem Verkehrsunfall in Bochum wurde eine Radfahrerin leicht verletzt. (Symbolbild)

Polizei Autofahrer fährt in Bochum Radfahrerin auf dem Gehweg an

Bochum Von einem Auto angefahren wurde eine Radfahrerin in Bochum. Der Fahrer hatte die 50-Jährige übersehen. Die Frau wurde leicht verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall in Bochum wurde ein Radfahrerin am Samstag (2.) leicht verletzt. Ein Autofahrer hatte die Frau übersehen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Radfahrerin in Bochum wird von Auto angefahren

Wie die Polizei berichtet, radelte die 50-Jährige am Samstag gegen 12 Uhr auf dem Gehweg an der Castroper Straße Richtung Innenstadt, als es zu dem Unfall kam. Kurz vor dem Ruhrstadion, in Höhe der Hausnummer 176, fuhr demnach zur gleichen Zeit ein 61-Jähriger mit seinem Auto aus einer Grundstückseinfahrt heraus.

Dabei übersah der Mann aber ganz offensichtlich die Frau auf ihrem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin die Radfahrerin stürzte und leicht verletzt wurde. Mit einem herbeigerufenen Rettungswagen kam sie wenig später in ein Krankenhaus. Nach ambulanter Behandlung konnte sie dieses aber wieder verlassen.

