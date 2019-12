Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Baumaßnahme wurde von Protesten der Anwohner begleitet

Für den neuen Kanal, neue Versorgungsleitungen und eine neue Straßendecke hat die Stadt K osten in Höhe von 4,84 Millionen Euro ermittelt.

Aktuell wird der Verkehr von der Königsallee zur Drusenbergstraße über eine Ampel einspurig am Baufeld vorbeigelenkt. Sobald die Vollsperrung zwischen Am Wiesengrund und Drusenbergstraße aufgehoben werden kann und der Kanalbau weiter nach oben vorangetrieben wird, wird eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet. Dann kann diese wichtige Verkehrsachse zumindest wieder in eine Richtung, von der Königsallee in Richtung Weitmar, befahren werden.

Die Sperrung der Wasserstraße hatte im Vorfeld für große Verärgerung vor Ort gesorgt. Die Stadt erklärte das Durchfahrtsverbot für unumgänglich, weil die Bäume auf der Nordseite der Hauptverkehrsstraße entgegen der ursprünglichen Planung nun doch erhalten blieben sind. Sie sollten unter anderem aus optischen Gründen gefällt werden, weil die Bäume auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf jeden Fall weichen mussten. Nach Bürgerprotesten gegen die vorgesehene Fällung hatte die Stadt eingelenkt und versprochen, die Bäume doch zu erhalten.