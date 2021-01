Die Renaturierung des Langendreer Bachs soll im Spätsommer beginnen. Dafür werden in der kommenden Woche Baumfäll- und Rodungsarbeiten durchgeführt (Symbolfoto).

Bauarbeiten Baumfällarbeiten starten am Montag in Bochum-Langendreer

Bochum-Langendreer. Der kleine Langendreer Bach in Bochum soll im Spätsommer ökologisch aufgewertet werden. Dafür beginnen nächste Woche die Vorbereitungensarbeiten.

Die Vorbereitungsarbeiten für die Renaturierung des Langendreer Bachs starten in dieser Woche: Die Stadt Bochum plant, den Bachlauf im Bereich der Hausgärten an der Dürener Straße 4-20 in diesem Jahr ökologisch aufzuwerten.

Dafür werden laut Stadtverwaltung Baumfäll- und Rodungsarbeiten im Grenzbereich des Landschaftsschutzgebietes Heimelsberg/Herrensiepen/Grabeloh fällig, die am Montag, 18. Januar, beginnen und bis Freitag, 23. Januar, dauern sollen. Bereits am Donnerstag, 14. Januar, erfolgt die Analge eine Baustraße.

Renaturierung am Bachlauf startet im Spätsommer

Die eigentliche Renaturierung am Bachlauf findet voraussichtlich im Spätsommer statt. Die Arbeiten schließen an die bereits erfolgte Umsetzung der Pflege- und Entwicklungsplanung des Herrensiepen an. Diese beinhaltete den Teich im „Krähenwäldchen“ sowie den südlich zufließenden Bach.

Seit dem Jahr 2000 sind die Kommunen angehalten, die Ziele der europäischen Wasserrahmenrichtlinie umzusetzen. Laut Landeswassergesetz ist es unter anderem ein Ziel, bis 2027 für alle Gewässer einen guten ökologischen und chemischen Zustand zu erreichen.

