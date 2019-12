Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Beschäftigte wollen Klarheit über ihre Zukunft

Auf getrennten Betriebsversammlungen am Mittwoch, 11. Dezember, werden auch Vorstandsmitglieder von Thyssenkrupp Stahl in Bochum erwartet. Allein aus dem Werk an der Essener Straße wollen rund 1500 Mitarbeiter in den Ruhrcongress kommen.

Ebenfalls informiert werden die Mitarbeiter von Thyssenkrupp Electrical Steel aus dem Werk an der Castroper Straße. Dort arbeiten insgesamt knapp 500 Männer und Frauen.