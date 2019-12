Bochum: 10.000 Euro und mehr für den Urlaub – Luxusreisen

Zwei Personen reisen durch Südamerika. Der Preis: rund 130.000 Euro – für zwei Wochen Urlaub. Es ist eine der teuersten Reisen, die Verena Weigelt, Inhaberin des Reisebüro Fyne Travel by Schmidt & Partner in der Bochumer Innenstadt, bisher vermittelt hat. Für so viel Geld gibt es Privatflüge von Land zu Land und Hotels, die an Luxus kaum zu überbieten sind. Doch es ist die Ausnahme. Trotzdem geben auch Bochumer viel Geld für Urlaube aus.

„Es geht dabei aber vor allem um das Erlebnis und nicht das Wohnen im Sechs-Sterne-Hotel“, weiß Verena Weigelt, die ihr Reisebüro seit sieben Jahren an der Massenbergstraße hat und seit fast 25 Jahren in Bochum Reisen anbietet. Der Trend gehe immer mehr zum individuellen Urlaub, die Menschen wollen das besondere Erlebnis haben. Sei es auf der Safari mit eigenem Guide und Flug zum Startpunkt für 700 pro Tag und Person oder die Reise durch drei Länder, statt nur durch eins. „Der wahre Luxus sind dabei die Ideen“, so die Reisebüro-Inhaberin.

Angebote im Bochumer Reisebüro: 7500 Euro für neun Tage Kreuzfahrt

Diese Ideen seien grenzenlos – wie auch die Umsetzung. „Alles ist möglich“, meint Weigelt. So auch die Kreuzfahrt mit dem Luxusdampfer rund um Island. Neun Tage kosten auf dem noblen Schiff rund 7500 Euro, pro Person. Bilder zeigen: Wer über das Kreuzfahrtschiff läuft, denkt nicht mehr, dass er sich noch auf einem Schiff befindet. Luxuriöse Suiten, edle Bars und das Highlight: ein integriertes U-Boot, in dem Passagiere einen Ausflug machen können, für 400 Euro mehr. Die Reisebüro-Inhaberin weiß: „Mehrere tausend Euro sind eine ganze Menge Geld. Allerdings muss man es immer in Relation zu dem sehen, was man dafür geboten bekommt.“

Im Reisebüro Fyne Travel by Schmidt & Partner in Bochum gibt es ein Angebot an luxuriösen Privat- aber auch Geschäftsreisen. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Das denken sich wohl auch die Urlauber, die nach dem Motto „Once in a lifetime“ reisen. Weil sie, aus dem Englischen übersetzt, unbedingt einmal im Leben mit der „Queen Mary 2“ von Hamburg nach New York fahren oder die Antarktis sehen wollen. Also eine Reise machen, die mehr, viel mehr kostet als das, was die Kunden sonst für Urlaub ausgeben. „Und warum sollte man es sich nicht gönnen, dieses Abenteuer zu erleben, wenn das Geld da ist?“, meint Reisebüro-Inhaberin Weigelt.

Beliebtes Reiseziel 2019: Oman

Viele Kunden des Reisebüros Schmidt & Partner sind aber Stammkunden. In diesem Jahr ging ein Reisetrend zum Oman – in das beliebte Land auf der arabischen Halbinsel. „Es ist landschaftlich wunderschön und umgeben von Gebirge und Strand. Zudem gibt es ein spannendes kulturelles Angebot“, erklärt Weigelt. Das Land sei sicher. Ausschlaggebend für die Buchung sei wohl nicht zuletzt die große Menge an Luxushotels. Weigelt: „Oft ist es die Kombination, die überzeugt.“

Beliebt seien zudem asiatische Länder wie Kambodscha, oder auch Südafrika. Das Reisebüro Schmidt & Partner ist spezialisiert auf Fernreisen – doch auch in Europa ist luxuriöser Urlaub möglich, zum Beispiel in die Toskana oder nach Griechenland. So kann eine Familienreise für vier Personen nach Griechenland gut und gerne mal 13.000 Euro kosten.

„Bochumer reisen bodenständig“

Bochum Das Reisebüro Fyne Travel by Schmidt & Partner Verena Weigelt ist Geschäftsführerin des Reisebüros Schmidt & Partner. Im Reisebüro werden unter dem Namen „Fyne Travel“ auch Reisen im höheren Preissegment angeboten. Neben privaten Reisen vermittelt das Reisebüro an der Massenbergstraße 7 auch Geschäftsreisen.

Trotzdem sei Bochum, was Reisen angeht, nicht gleich teuer. Eine Familienreise für fast 140.000 Euro nach Asien mit Privatflug zu vermitteln, ist für Verena Weigelt die absolute Ausnahme. Generell seien die Bochumer bodenständiger. Zwar geben auch sie gerne höhere Summen für Reisen aus. „Aber mit Bedacht“, weiß Weigelt. „Die Bochumer schätzen das individuelle Erlebnis.“ Und nicht das Ausgeben von hohen Geldsummen.