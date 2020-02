Bochum: 16.105 Arbeitslose – 287 weniger als noch im Januar

16.105 Personen in Bochum waren Ende Februar arbeitslos – 3.878 Personen sind Kunden der Arbeitsagentur, 12.227 werden vom Jobcenter betreut.

Bochum. Die Zahl der Arbeitslosen in Bochum ist Ende Februar leicht gesunken. Die Arbeitslosenquote ist von 8,5 auf 8,3 Prozent zurückgegangen.

Leicht gesunken ist die Arbeitslosigkeit in Bochum im Februar. Die Agentur für Arbeit zählte insgesamt 16.105 arbeitslose Personen in Bochum. Gegenüber dem Vormonat sind das 287 arbeitslose Personen weniger. Die Arbeitslosenquote ist von 8,5 auf 8,3 Prozent gesunken.

Frank Neukirchen-Füsers, Vorsitzender Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Bochum, spricht von einem „soliden Arbeitsmarktgeschehen“ und einem beständigen Markt. „Von dem leichten Aufschwung im Februar konnten fast alle Personengruppen mit Ausnahme der Jugendlichen profitieren. Hier bin ich jedoch zuversichtlich. Im Januar endeten einige Ausbildungsverträge und der Erfahrung nach finden junge gut ausgebildete Menschen, wenn sie vom Ausbildungsbetrieb nicht übernommen werden können, sehr schnell wieder eine neue Anstellung.“

Viele offene Stellen im Gesundheitsbereich

Insgesamt steigt die Beschäftigung in Bochum weiter an. Insgesamt verzeichnet die Arbeitsagentur 3399 offene Stellen, allein 946 davon sind im Februar dazu gekommen. Nach wie vor sind viele Stellen im Gesundheitsbereich zu besetzen. Auch das Handwerk, die Logistik, das Sozialwesen und der Handel suchen Personal.

Unterbeschäftigt waren in Bochum Ende Februar insgesamt 22.583 Personen, 146 weniger als noch im Januar. In der Unterbeschäftigung werden zusätzlich zu den registrierten Arbeitslosen auch die Personen geführt, die an einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme teilnehmen oder einen arbeitsmarktbedingten Sonderstatus haben. Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Bochum