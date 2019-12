Nach dem Überfall auf einen 19-Jährigen in Bochum sucht die Polizei Zeugen.

Raubüberfall Bochum: 19-Jähriger wird nachts in der Innenstadt überfallen

Bochum. Mit einem Elektroschocker bedrohten mehrere Jugendliche in Bochum nachts einen 19-Jährigen. Sie schlugen ihn und nahmen ihm seine Uhr ab.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bochum: 19-Jähriger wird nachts in der Innenstadt überfallen

Drei Jugendliche haben in der Nacht zum Sonntag in der Innenstadt von Bochum einen 19-Jährigen überfallen. Das Opfer wurde mit einem Elektroschocker bedroht und geschlagen. Nachdem das Opfer seine Uhr herausgegeben hatte, flüchteten die Täter.

Die Tat ereignete sich am Sonntag gegen 2.50 Uhr. Der 19-Jährige war zu Fuß auf der Massenbergstraße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, als er von dem Trio in Höhe der Trankgasse angesprochen wurde.

Täter drohen Opfer in Bochum mit einem Elektroschocker

Unvermittelt hielten sie den Mann fest, drohten mit einem Elektroschocker und schlugen ihn. Der Bochumer wurde aufgefordert, seine Uhr abzugeben. Anschließend flüchteten die drei Jugendlichen über die Trankgasse weiter in Richtung Huestraße.

Polizei Bochum sucht Zeugen zu dem Raubüberfall

Die Flüchtigen werden vom Geschädigten wie folgt beschrieben: Männlich, circa 20 Jahre alt, schwarze Kleidung, Migrationshintergrund. Das Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen, sich unter folgenden Rufnummern zu melden: 0234 909-4441 (K-Wache) oder 0234 909-8105 (Kriminalkommissariat 31).