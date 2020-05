Raubüberfall Bochum: 20-jährige Frau wird in der Straßenbahn ausgeraubt

Boichum Drei junge Frauen und ein Mann haben eine 20-Jährige in der Straßenbahn ausgeraubt. Sie erbeuteten ihr Handy und flüchteten. Es gab auch Tritte.

Eine 20-jährige Bochumerin ist am späten Montagabend in einer Straßenbahn in Bochum-Dahlhausen ausgeraubt worden.

Laut Polizei war die Frau in Begleitung einer Bekannten (19) auf der Dr.-C-Otto-Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 141 wurden sie von einer jugendlichen Gruppe - drei junge Frauen, ein Mann - beleidigt. Die 20-Jährige wurde auch geschubst, geschlagen und getreten.

Als die Straßenbahn kam, stieg die Bochumerin mit ihrer Bekannten ein. Die Gruppe folgte ihr, der Streit ging weiter. Dabei fiel der Bochumerin auf den Boden, einer aus der Tätergruppe nahm es auf - und alle flüchteten.

So werden die Täterinnen und Täter beschrieben

Täterbeschreibung:

1. weiblich, circa 18 Jahre, etwa 1,60 Meter groß, blonde mittellange Haare, Pullover, Jogginghose.

2. weiblich, circa 20 Jahre, etwa 1,70 cm, dunkelbraune mittellange Haare.

3. weiblich, 18 bis 20 Jahre, etwa 1,60 Meter groß, schwarze mittellange Haare.

4. männlich, circa 20 Jahre, etwa 1,80 Meter groß, dunkler Drei-Tage-Bart, schwarzer Pulli, schwarze Jogginghose, schwarze Kappe.

Hinweise an die Kripo: 0234/909-8410 oder -4441.