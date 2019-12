Bochum. 2019 geht in Bochum als das Jahr des großen Buddelns in die Historie ein. Vom Opel-Werk ist kaum noch etwas übrig, das alte Justizareal bald weg.

Bochum: 2019 war das Jahr der großen Abbrüche

Ruuuummmms. Wenn ein Geräusch das Jahr 2019 in Bochum charakterisiert, dann ist es ein „Ruuuummmms“. Das Ineinanderfallen von Betonwänden und das Umknicken von dicken Stahlträgern, die wie angeknackste Zahnstocher ihren Halt verlieren. Verblüffend ist vor allem, wie schnell einst stadtprägende Gebäude vom Erdboden verschwinden.

Fast zwei Dutzend Bagger waren mit dem Abriss des Presswerks beschäftigt. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Das gilt ganz besonders für das monumentalste Gebäude im früheren Opel-Werk in Laer: das Presswerk. Kein Jahr hat es gedauert, bis auch die letzte Halle einer Produktionsstätte, in der einst aus vielen Puzzleteilen Millionen von Kadetts, Mantas und Zafiras gefertigt wurden, verschwunden ist. Geblieben sind die rechteckigen Umrisse, riesige Löcher im Boden, die einst von den Fundamenten der Pressen ausgefüllt wurden, und der ausladende Keller von der Größe mehrerer Fußballfelder.

Erst die Zeche, dann das Autowerk

Wie eine Kraterlandschaft sieht die östliche Seite des ehemaligen Werksgeländes aus. So oder so ähnlich muss es Anfang der 1960er Jahre gewesen sein, als Opel mit dem Bau des Werkes begonnen und daher zuvor große Teile der Zeche Dannenbaum abgerissen werden mussten.

Besondes aufwendig war es, die Glasscheiben aus den Dächern zu bauen, bevor der eigentlich Abriss des Presswerks begonnen konnte. Im Hintergrund zu sehen ist das neue Megapaketzentrum von DHL. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Fast 60 Jahre später wurde nicht auf-, sondern abgebaut. „Wir hatten es mit 2,55 Millionen Kubikmeter umbauter Fläche zu tun“, sagt Guiseppe Ferraro, Chef der Ferraro-Group, die mit dem Rückbau der Halle beauftragt war. „Alle wurde entrümpelt, entkernt, Schadstoffe entfernt und zu weiten Teilen abgerissen.“ Allein die Schadstoffmengen, die vor dem Abbruch ausgebaut werden mussten, sind immens: 4700 Meter asbesthaltiger Fensterkitt, 30 Tonnen asbesthaltige Fassadenplatten und 180 Tonnen Mineralfasern.

Fast zwei Dutzend Bagger im Einsatz

Später rückte Ferraros Mannschaft den riesigen Mengen an Beton, Stein und Stahl mit fast zwei Dutzend Baggern zu Leibe; der größte unter ihnen, ein fast 350 Tonnen schweres und 1200 PS starkes Ungetüm, hat zuvor in Holland Schiffe zerlegt. Mit Erfolg. Am 19. Dezember war der Übergabetermin.

Bochum Arbeitsunfall im früheren Opel-Werk Die Beseitigung des ehemaligen Opel-Presswerks wäre ein beinahe ein perfekter Abbruch gewesen, hätte es nicht auf der Baustelle jenen verhängnisvollen Unfall am 12. März gegeben. Als eine etwa 15 mal 20 Meter große Ziegelwand des früheren Presswerks umstürzte, begrub sie zwei Arbeiter unter sich. Beide Männer kamen dabei ums Leben. Ein dritter Arbeiter, der sich außerhalb der Einsturzstelle befand, wurde schwer verletzt.

Nun ragen nur noch Erdhügel aus dem Boden. Insgesamt zwei Millionen Tonnen Erde und Steine wurden bislang beim Abrisses der Werks aus- und an anderer Stelle wieder eingebaut. Allein 100.000 Kubikmeter Erde liegen noch entlang der früheren Presswerk-Mauern und warten darauf, verfrachtet und verdichtet zu werden.

Rückbau statt Abbruch

Ähnliche, wenn auch nicht ganz so große Mengen, wurden zur gleichen Zeit in der Innenstadt bewegt. Seit Februar ist das Abbruchunternehmen Moß aus dem niedersächsischen Lingen damit beschäftigt, den alten Justizkomplex zwischen Westring und Viktoriastraße zurückzubauen, wie es im Fachjargon heißt. Der feine Unterschied: Abbruch ist der das grobe Wirken mit der Birne, womöglich sogar mit Sprengung. Rückbau ist das filigrane Sezieren eines Gebäudes mit Stahl- und Betonscheren.

Dabei hat auch Moß große Erfahrungen mit sehr großen Schuttmengen. In der ersten Phase der Abbrucharbeiten in Laer gehörten die Niedersachsen zu einem Konsortium, das 3,7 Millionen Kubikmeter umbauten Raum buchstäblich platt gemacht hat.

Aus mehreren Gebäude bestand der ehemalige Justizkomplex mitten in der Bochumer Innenstadt. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Eine Nummer kleiner ist die „Justiz-Baustelle“, die aber wegen ihrer Lage im Stadtzentrum und der Höhe des längsten Gebäudes, das immerhin 16 Stockwerke und 55 Meter Höhe misst, besondere Herausforderungen bereit hält.

Besondere Herausforderung

Schließlich gehe es bei allem Bemühen nie ohne Belastungen für die Umgebung ab, so Baustellenleiter Magnus Konrad. Ein Rückbau dieser Größe könne nicht geräuschlos über die Bühne gehen. „Dabei vergessen die Leute häufig, dass wir auch zur Neugestaltung der Stadt beitragen.“

Auch die beiden höchsten Gebäude des einstigen Justizareals werden bald verschwunden sein. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Zu sehen sein wird das in den nächsten Monaten, wenn der Abriss in den letzten Zügen liegt. An der Viktoriastraße wird dann schon die Baugrube für zwei der drei künftigen Gebäude des Viktoria-Karrees entstehen. Das heißt also: Es bleibt nicht nur 2019 beim großen Baggern. 2020 und 2021 geht es weiter – an dieser und anderen Stellen, ein beträchtlicher Teil der City wird umgebaut.

Deutlich sichtbar ist der Fortschritt der Abrissarbeiten am Parkhaus P7. Die Wand zur Bahnlinie ist mit Netzes gesichert, damit nichts auf die Gleise fallen kann. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Das gilt auch für das Gelände, auf dem derzeit der zweite große Abbruch in der Innenstadt läuft: Seit September rückt ein Abbruchbagger dem Parkhaus P7 gegenüber dem Hauptbahnhof zu Leibe. Auch dort gelten besondere Anforderungen: wegen der Lärm- und Staubbelastung für Anwohner und Passanten, aber vor allem auch wegen der Nähe zur Bahnlinie. Das Parkhaus grenzt direkt an die Schienen an. Ein riesiges Netz soll verhindern, dass Gebäudeteile in Richtung Bahngelände fallen.

Neues Parkhaus an gleicher Stelle

Lange wird es nicht mehr dauern, bis das mehrgeschossige Gebäude, das auf einem Atombunker steht, mit seinen knapp 24.000 Tonnen Beton und 2570 Tonnen Stahl verschwunden ist. Ende Februar, so lautet das Ziel, sollte dies gelingen. Möglichst schnell möchte die Bochum Wirtschaftsentwicklung (Bowe) an fast gleicher Stelle ein neues Parkhaus bauen. Auch dort wird also weiter gebuddelt und gebaut.