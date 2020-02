Bochum. Sophia Rosenberg aus Bochum nimmt am „Speed Project“ teil. In 40 Stunden will ein Läuferteam dabei 550 Kilometer durch die Wüste zurücklegen.

Bochum: 23-Jährige rennt von Los Angeles nach Las Vegas

Wenn man jemanden zurecht als Sportskanone bezeichnen darf, dann wohl Sophia Rosenberg aus Bochum: Sie hat Fußball, Tennis und Basketball gespielt, ist gesurft und gewandert. Trotz ihrer Experimentierfreude führte sie der Weg immer wieder zu einer Sportart zurück: zum Laufen.

Den Laufsport betreibt die 23-Jährige mit so großer Leidenschaft, dass ihr nächster Weg nach Amerika führt – mitten in die Wüste. „Ich gehe für das deutsche Team beim „Speed Project“ an den Start“, sagt die Psychologie-Studentin.

Sportlerin aus Bochum läuft von L.A. nach Las Vegas

Wer Rosenbergs persönliche Bestzeiten hört, dem kann bereits schwindelig werden: Zehn Kilometer in 36:40 Minuten, Halbmarathon in 1:19 Stunde. Erzählt sie aber, was sie beim „Speed Project“ vorhat, bekommt sie öfter zu hören: „Du bist doch verrückt“.

Rosenberg erklärt: „Es handelt sich um einen Staffellauf von Los Angeles nach Las Vegas. Die 550 Kilometer laufen wir in 40 Stunden.“ Dabei wechselt sich das zehnköpfige Team immer wieder ab, während es von mehreren Autos auf dem Weg von der Küste durch die Wüste begleitet wird.

Läufer aus 39 Nationen nehmen am Speed Project teil

Sophia Rosenberg trainiert für den Extremlauf, der sie durch die Wüste führt. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

„Jeder läuft also etwa 55 Kilometer. Insgesamt nehmen 39 verschiedene Nationen teil“, so die Sportlerin, die in ihrer Heimatstadt im USC Bochum trainiert. Für einen Platz im deutschen Team musste sich Rosenberg bewerben – setzte sich gegenüber dutzenden Mitbewerbern durch.

Warum? „Vielleicht, weil ich wirklich mit Leidenschaft dabei bin“, schätzt Rosenberg. Beim Laufen bekomme sie den Kopf frei, könne in der Natur sein und finde neue Herausforderungen. „Man sieht wirklich schnell Erfolge, das motiviert“, sagt sie.

Dafür, dass sie erst seit zwei Jahren im Verein trainiert, haben sich die Erfolge auf der Überholspur eingestellt: Im Juni 2017 läuft sie ihren ersten Halbmarathon, im April 2018 folgt bereits der erste Marathon. Beim Bochumer Stadtwerkemarathon 2019 läuft die 23-Jährige bereits als zweite Frau ins Ziel.

In Vorbereitung auf den Lauf in den USA trainiert die Sportlerin täglich. „Ich mache Intervall- und Dauerläufe im Wechsel. Sonntags steht immer ein 30 Kilometer Lauf an.“ Volles Vertrauen genieße dabei Trainer Wolfgang Pötschick.

Vorbereitung findet auch in Kenia statt

Bochum Lauf live auf Instagram verfolgen Das „Speed Project“ findet zum fünften Mal statt. Für Deutschland gehen die „Kraftrunners“ an den Start – eine Läufercrew aus Berlin. Wer das „Speed Project“ (Start: 20. März) verfolgen möchte, kann das Event auf Instagram miterleben. Die Accounts heißen „kraftrunners“ und „sophia_ro1“. Die schnellsten Frauen der Welt erreichen auf zehn Kilometern Zeiten um die 30 Minuten, die Rekorde beim (Halb-)marathon liegen bei 1:05:50 h und 2:15:25 Weitere Informationen zu dem Staffellauf finden sich unter: www.thespeedproject.at

Damit nicht genug: Bevor es Ende März in die USA geht, fliegt Rosenberg vorher noch nach Kenia. „Ich nehme am Laufcamp von Jan Fitschen teil. Das war ein Geschenk meiner Eltern zum ersten Uniabschluss“, freut sie sich.

Denn die seien zwar erst einmal geschockt gewesen als Rosenberg ihre Teilnahme verkündete, hätten dann aber sofort gewusst: „Abhalten können sie mich sowieso nicht“, so die Läuferin.

Auch ihre Heimatstadt hat die Studentin durch das Laufen besser kennengelernt: „Ich trainiere viel am Kemnader See, am Springorumradweg, auf der Erzbahntrasse oder im Wiesental“, erzählt sie.

Leichtathletin Gesa Krause ist ein Vorbild

Ihr Vorbild ist die Leichtathletin Gesa Krause. Ein wenig aufgeregt ist Rosenberg vor dem großen Lauf in den USA schon. „Hoffentlich verletze ich mich nicht, oder verlaufe mich“, sagt sie. Denn die Läufer würden zwar von den Autos begleitet, nicht alle Wege seien aber zugänglich und zwischendurch hielten die Autos auch an.

Die Vorfreude aber überwiegt all diese Sorgen. „Es geht um Spaß und um das Dabeisein“, findet Rosenberg. In Las Vegas warte auf die Zieleinläufer eine große Poolparty. Neue Ziele hat sie sich aber bereits gesetzt: „Ich will einen Marathon in unter drei Stunden laufen und 3000-Meter-Hindernislauf ausprobieren.“

Keine neue Herausforderungen – das wäre doch auch viel zu langweilig.