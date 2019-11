Ein Streifenwagen der Bochumer Polizei war am Montagabend in einen Unfall verwickelt. Die Fahrerin kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Bochum. Eine Polizistin wurde bei einem Unfall in Bochum am Montagabend schwer verletzt. Eine Autofahrerin hatte dem Streifenwagen die Vorfahrt genommen.

Bochum: 26-Jährige rammt beim Abbiegen einen Streifenwagen

Eine 26 Jahre alte Autofahrerin aus Bochum verursachte laut Polizei am Montag einen Unfall mit einem Streifenwagen. Die Fahrerin des Polizei-BMW (32) wurde dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ihr Kollege als Beifahrer (28) kam mit leichten Blessuren davon und konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen.

Pkw-Fahrerin nimmt Streifenwagen die Vorfahrt

Wie die Polizei berichtet, wollte die 26-Jährige Unfallverursacherin am Montag um 21.25 Uhr mit ihrem Skoda aus der Burggrafenstraße am Stadtpark nach links in die Kurfürstenstraße abbiegen. Dabei übersah sie laut Polizei einen Streifenwagen, der in Richtung Kunstmuseum unterwegs war. Der Skoda der Frau rammte den 3er BMW der Polizei.

Drei Verletzte und 14.000 Euro Sachschaden

Bei dem Zusammenstoß wurden nicht nur die beiden Polizisten, sondern auch die Fahrerin des Skoda leicht verletzt. Den Sachschaden gibt die Polizei mit 14.000 Euro an.