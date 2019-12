Schwere Schäden kann ein vorstehender oder gar mutwillig herausgehobener Kanaldeckel an Fahrzeugen verursachen.

Bochum. Womöglich durch einen herausgehobenen oder vorstehenden Kanaldeckel wurde das Fahrzeug einer 53-jährigen Frau aus Essen in Dahlhausen beschädigt.

Bochum: 53-Jährige prallt mit Auto gegen Kanaldeckel

Gegen einen möglicherweise mutwillig aus dem Schacht gehobenen Kanaldeckel ist eine 53-jährige Essenerin auf der Dr.-C.-Otto-Straße in Dahlhausen geprallt. Wie die Polizei mitteilt, wird auch wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Der Vorfall ereignete sich am 17. Dezember (Dienstagabend, 20.30 Uhr) in Bochum-Dahlhausen. Eine 53-jährige Essenerin befuhr mit ihrem Pkw die Dr.-C.-Otto-Straße (Höhe Hausnummer 111, Einmündung „Auf der Rohfackel“) in Richtung Dahlhausen entlang.

Polizei sucht nach Zeugen

Mit dem rechten Hinterrad prallte ihr Fahrzeug gegen einen Kanaldeckel. Ob dieser hervorstand oder sogar neben dem Kanalschacht lag, wird derzeit noch ermittelt. Da nach aktuellem Kenntnisstand nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Kanaldeckel durch Fremdeinwirkung manipuliert wurde, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Wer zur genannten Zeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich zu Bürozeiten beim ermittelnden Verkehrskommissariat unter 0234/ 909-52 06 zu melden.