In einem Sicherungsverfahren gegen einen 53-jährigen wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung urteilte am Dienstag das Landgericht Bochum. Das Schwurgericht verhandelte den Antrag auf Unterbringung in einem psychiatrischem Krankenhaus und entschied sich gegen die Maßnahme. Richter Josef Große Feldhaus sprach gegenüber dem 53-jährigen jedoch die deutliche Empfehlung aus, in Absprache mit seinem Betreuer eine engmaschige, ambulante Betreuung zu vereinbaren.

Beschuldigter ist schuldunfähig

Im Prozess wurde aufgrund einer schweren psychischen Erkrankung die Schuldunfähigkeit des Beschuldigten festgestellt. Deshalb handelte es sich nicht um ein Straf-, sondern um ein Sicherungsverfahren. Das Gericht lehnte den Antrag auf Unterbringung ab, da laut Gutachten eines Sachverständigen keine Gefahr von dem Beschuldigten ausgehe. Eine weitere Tat sei auszuschließen. Auch die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Schlussvortrag zuvor keine Unterbringung mehr gefordert, da diese unverhältnismäßig sei. Lediglich der Rechtsanwalt der Nebenklägerin pochte in seinem Plädoyer auf die Maßnahme.

Übergriff auf ein Kleinkind

Anlass für den Prozess war ein Vorfall im vergangenen Jahr. Am 27. Juli soll der Beschuldigte ein 19 Monate altes Kind, das auf dem Gehweg spielte und von seiner Mutter und den Großeltern beaufsichtigt wurde, an den Armen hochgehoben und es in Gehrichtung von sich weggeworfen haben. Dabei erlitt das Kleinkind Schürfwunden, Hämatome sowie eine Prellung. Die Großeltern hielten den Mann nach dem Vorfall fest und riefen die Polizei. Der Beschuldigte wurde daraufhin mit einem Beschluss in einer psychiatrischen Klink untergebracht. Diese darf er nun verlassen.

