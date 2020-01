Mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde eine 57 Jahre alte Frau aus Bochum, die bei einem Unfall am Mittwoch schwer verletzt wurde. (Symboldbild)

Bochum. Schwer verletzt wurde eine Frau bei einem Unfall in Bochum. Sie wurde von einem Pkw erfasst, als sie versuchte, eine Hauptstraße zu überqueren.

Bochum: 57-jährige Frau wird bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt wurde am Mittwoch eine Frau aus Bochum. Als sie versuchte, die Castroper Straße zu überqueren, wurde sie von einem Auto angefahren.

Autofahrer erfasst bei Unfall in Bochum Frau trotz Vollbremsung

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall am Mittwoch, 8. Januar, um 18.15 Uhr. In Höhe der Hausnummer 205 versuchte demnach eine 57-Jährige die Castroper Straße zu überqueren. „Vermutlich ohne auf den Verkehr zu achten“, so ein Polizeisprecher, sei die Frau aus Bochum auf die Straße gelaufen.

Der 22-jährige Fahrer eines Mercedes konnte den Zusammenprall mit der Frau trotz einer Vollbremsung nicht mehr verhindern. Die Frau stürzte zu Boden. Im Gespräch mit herbeigerufenen Rettungskräften klagte sie später über Schmerzen an Kopf und Becken. Sie wurde ihn ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht laut Polizei aber nicht.