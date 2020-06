Bochum: 79-jährige Seniorin aus Wattenscheid vermisst

Bochum Seit Mittwochmorgen wird eine 79-jährige Bochumerin aus einem Altenheim in Wattenscheid vermisst. Sie ist eventuell orientierungslos unterwegs.

Die Polizei sucht die 79 Jahre alte Renate A. aus Wattenscheid vermisst. Sie wird seit Mittwochmorgen vermisst.

Die Seniorin wurde zuletzt um 4 Uhr in einem Altenheim am Beethovenweg gesehen. Sie ist laut Polizei gewohnt, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren und kann sich deshalb auch in umliegenden Städten aufhalten.

So wird die Vermisste beschrieben

Renate A. ist 1,67 Meter groß, etwa 70 Kilo schwer und hat rötliche, schulterlange Haare mit grauem Ansatz. Sie trägt graue Pantoffeln. Die Frau ist gut zu Fuß und ist möglicherweise orientierungslos.

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0234/909-4441, zu den Bürozeiten ans Kriminalkommissariat 12 unter 0234/909-4105 oder an jede Polizeidienststelle.